Eine weitere Spielabsage in der Oberliga

Der 13. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd kann heute nicht fortgesetzt werden, denn es gibt eine weitere Spielabsage.

Das Spiel wurde abgesagt. Der VFC Plauen teilt dazu mit: "Unser Heimspiel am Samstag muss wegen der aktuellen Witterung leider ausfallen. Vielen Dank für euer Verständnis – die Sicherheit aller geht vor." ---

Ein turbulentes Kellerduell, das für beide Mannschaften große Bedeutung hatte. Heiligenstadt stemmte sich mit Leidenschaft gegen die drohende Niederlage und holte am Ende einen hoch emotionalen Punkt. Der zweite Abschnitt begann jedoch mit einem Schockmoment für die Gastgeber: In der 46. Minute brachte Lucien Hertel den VfB Empor Glauchau in Führung. Nur wenig später legte Luis Werrmann in der 60. Minute das 0:2 nach und schien Glauchau klar auf die Siegerstraße zu bringen. Doch Heiligenstadt zeigte Moral – und wie. Jannik Jeschke verkürzte in der 72. Minute, ehe Kristian Bako nur eine Minute später zum 2:2 traf. ---

Das Topspiel bot die erwartete Intensität – und der Tabellenführer setzte sich durch. Bereits in der 6. Minute verwandelte Finn Heidler eine frühe Freitaler Druckphase in das 1:0. Halberstadt blieb jedoch jederzeit gefährlich und bekam in der 68. Minute die große Chance zum Ausgleich. Doch Pascal Hackethal vergab per Foulelfmeter. Am Ende jubelt der Spitzenreiter über drei enorm wichtige Punkte. Freital zeigt weiterhin eine beeindruckende defensive Stabilität – nur sieben Gegentore in 13 Partien sprechen für sich. ---

Das Spiel wurde abgesagt. ---

Krieschow feierte einen Arbeitssieg, der die Mannschaft im oberen Mittelfeld hält. Schon in der 13. Minute erzielte Miguel Pereira Rodrigues das einzige Tor des Nachmittags. Grimma bemühte sich vergeblich um eine Antwort, doch Krieschow verteidigte entschlossen. Mit diesem Heimsieg stoppt der VfB seinen Negativtrend und verschärft gleichzeitig die Lage für den FC Grimma, der weiterhin tief im Tabellenkeller steckt. ---

Sandersdorf meldete sich mit einem wahren Offensivfeuerwerk zurück. Ein Auftritt, der begeisterte und die Liga aufhorchen ließ. Den Auftakt setzte Erik Exner in der 21. Minute mit dem 1:0. Nach der Pause folgte eine beeindruckende Demonstration: Marius Ihbe erhöhte in der 49., 50. und 54. Minute innerhalb von fünf Minuten zum 4:0 – ein lupenreiner Hattrick binnen kürzester Zeit. Samyr Farkas setzte in der 74. Minute den Schlusspunkt zum 5:0. Für Bischofswerda bedeutete dieses Spiel hingegen einen herben Rückschlag. ---

Das Spiel wurde abgesagt. ---