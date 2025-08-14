Eine Vorschau auf den Saisonstart in der Bezirksliga, Gruppe 3

TuS ist nicht nur Aufstiegskandidat wegen der starken Rückrunde in der vergangenen Spielzeit, sondern auch wegen einiger namhafter Verstärkungen. Den Sonntag drauf fahren die Wickrather um Goalgetter Niek Gabriel Mäder dann direkt zur Brüggener Tura, die neben dem OSV Meerbusch, der SpVg. Odenkirchen und den Sportfreunden aus Neuwerk dieses Mal auch weit vorne erwartet werden.

Ein erstes Gipfeltreffen wartet schon am zweiten Spieltag. Für die junge St. Töniser Truppe des neuen Trainers Florian Verhaag, dem früheren Coach der B-Junioren des KFC Uerdingen, gleich ein ganz dickes Brett, was da zu bohren ist. Allerdings spricht auch einiges dafür, dass es eine Woche später gegen Absteiger 1. FC Viersen kaum einfacher wird. Dies könnte dann aber danach sein, wenn es gegen die Mönchengladbacher Klubs 1. FC und SV 10 (Lürrip) geht. Der 1. FC muss allerdings den Weggang von Torjäger Leo Stegner verkraften, der zum SC Kapellen/Erft wechselte und auch schon für den SC Union Nettetal, da noch in der Oberliga, spielte.

Sa., 16.08.2025, 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen Odenkirchen Türkiyemspor Mönchengladbach Türkiyemspor 19:00 live PUSH

Tönisberg backt kleine Brötchen

Der SSV Grefrath hat gleich zum Auftakt das Kreisderby gegen den CSV Marathon Krefeld vor der Brust. An diesen Kontrahenten haben die Blau-Weißen zwar gute Erinnerungen durch den Erfolg im Pokal, aber in der Meisterschaft hatte letzte Saison zweimal das Team von Trainer Onur Özkaya mit 3:2 und 4:1 vorn. Danach geht es für die Elf von Trainer Alexander Thamm zum OSV Meerbusch, ehe die Bockumer anreisen.

Die haben am ersten Spieltag den Aufsteiger SV Mönchengladbach 10 zu Gast, ehe es nach Tönisberg geht. Die halten nach dem Weggang der Goretzki-Brüder zum SC St. Tönis den Ball schön flach, was noch nie ein Fehler war. Gleich zu Auftakt kommt es an der Schaephuysener Straße zum großen Showdown gegen den OSV Meerbusch. Aber auch die dritte Hürde, nämlich der Gang nach Neuwerk, ist nicht von Pappe.

Thomasstadt Kempen erwartet zu Beginn die Brüggener, fährt dann im Duell der Neulinge zu Türkiyemspor Mönchengladbach, ehe mit Wickrath der nächste Klopper anreist. Danach steht dann das ewig junge Duell beim VfR Fischeln auf dem Programm. Der Absteiger fängt bei Aufsteiger SC Union Nettetal II an, erwartet dann die von vielen genau beäugten Odenkirchener, muss zu Türkiyemspor und nach der Begegnung gegen Kempen hat die Truppe von erneut Heimrecht und es kommt mit großer Spannung erwarteten Nachbarschaftsduell gegen den CSV Marathon Krefeld. Dessen Gegner davor waren dann nach Grefrath noch Nettetal II, Odenkirchen und Türkiyemspor.