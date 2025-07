Eine Verstärkung, Zugänge im Dreierpack und ein Aufrücker

Bei Vereinen aus Brandenburg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Mit Jean Pierre Dellerue begrüßen wir den nächsten Neuzugang am Quenz.

Der Offensivspieler kommt vom FSV Bernau zu uns. Cheftrainer Robert Pocrnic kennt ihn bereits aus der gemeinsamen Zeit beim FSV, in der sie erfolgreich zusammengearbeitet haben.

Jean Pierre hat seit seinem Einstieg in den Männerbereich wertvolle Erfahrung in der Brandenburgliga gesammelt. In der vergangenen Saison lief er für den FSV Bernau auf und erzielte dabei 14 Ligatore. Er überzeugte mit Vielseitigkeit, Tempo und Torgefahr im Offensivspiel.

Er hat die Mannschaft bereits kennengelernt und ist gemeinsam mit dem Team in die Vorbereitung gestartet.

Wir freuen uns sehr, dass er sich für den Weg an den Quenz entschieden hat.

Willkommen in der Stahl Familie, Jean Pierre. Auf eine erfolgreiche Zeit in Blau Weiß.

SV Germania Schöneiche

Das teilt der Verein auf Instagram mit: Mit Julian Hentschel, Deniz Citlak und Florian Schulte verstärken gleich drei Akteure vom Ligakonkurrenten Grün-Weiß Ahrensfelde unsere Germania! Julian „Jule“ Hentschel kehrt nach fünf Jahren in Ahrensfelde zurück an die Babickstraße. Bereits in der Saison 2016/17 trug er das Eichenblatt auf der Brust, bevor er über Stationen bei Eintracht Mahlsdorf und Lichtenberg 47 nach Ahrensfelde wechselte. Neben seiner Rolle als Mittelspieler wird Jule künftig auch als Athletikcoach Mannschaft und Trainerstab unterstützen. Auch Flügelflitzer Deniz Citlak schließt sich unserer Germania an. Mit beeindruckenden 37 Scorerpunkten in der Ahrensfelder Aufstiegssaison hat er seine Qualitäten bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt und dürfte den Defensivreihen der Brandenburgliga bestens bekannt sein. Komplettiert wird das Trio durch Florian Schulte. Der erfahrene Mittelfeldspieler kennt die höchsten Spielklassen Brandenburgs wie kaum ein anderer. Vor seiner Zeit im südlichen Barnim, schnürte er schon für Klosterfelde und Sachsenhausen die Schuhe.

