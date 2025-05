strahlende Gesichter in Warbeyen. – Foto: Pascal Derks

Eine versöhnliche Meisterehrung beim VfR Warbeyen Im letzten Heimspiel der Saison gibt es zwar keinen Sieg gegen das Schlusslicht für den seit Wochen personell arg dezimierten Meister der -Regionalliga der Frauen. Doch der VfR hat das Ding – ihm wird nach dem Abpfiff im Stadion am Bresserberg die Meisterschale überreicht. Welche Spielerinnen sich dabei die Medaille für den großen Erfolg abholten. Verlinkte Inhalte Frauen-RL West DJK Südwest VfR Warbeyen

Der VfR Warbeyen hat, frei nach Oliver Kahn, „das Ding“. Die Mannschaft, die seit Wochen als souveräner Titelträger in der Fußball-Regionalliga der Frauen feststeht, erhielt am Sonntag nach ihrem letzten Heimspiel der Saison im Stadion am Bresserberg, in dem sie stark dezimiert ein 4:4 (2:2) gegen Schlusslicht DJK Südwest Köln erreicht hatte, die Meisterschale.

Marianne Finke-Holtz, Mitglied im DFB-Ausschuss Frauen- und Mädchenfußball sowie Staffelleiterin der Regionalliga, übergab dem Team vor mehr als 150 Zuschauern die Trophäe. Sie würdigte dabei die „hervorragende Leistung“ des VfR und verband das mit einem Wunsch. „Ich will Euch so schnell nicht in der Regionalliga wiedersehen“, sagte sie mit Blick auf die Zukunft des Klubs in der Zweiten Liga. Nach den vielen Irrungen und Wirrungen der vergangenen Wochen hatte die Meisterehrung etwas von einem versöhnlichen Abschluss. Denn in den Kreis der Fußballerinnen, die sich die Medaille für den Titel auf dem Rasen abholten, reihten sich auch die Spielerinnen ein, die zuletzt aus den unterschiedlichsten Gründen nicht mehr für den Regionalliga-Meister aufgelaufen waren. Sie stellten dann auch für ein gemeinsames Mannschaftsfoto auf. Böse Zwischentöne gab es nicht. Sie wären fehl am Platz gewesen.