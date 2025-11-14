Archivfoto des FV 03 Ladenburg. – Foto: Waldemar Binder

Eine verrückte Liga Kreisliga Mannheim +++ Ausgeglichener als in Mannheims höchster Spielklasse geht es nirgends zu +++ Ladenburg im Aufwind

Rechnet man die bisherigen Punkteausbeuten der Mannheimer Kreisligisten hoch, könnten am Saisonende durchaus 40 Zähler für den Klassenerhalt nötig sein. Beispiel gefällig? Der FV 03 Ladenburg hat vier seiner vergangenen fünf Partien gewonnen, liegt aber dennoch lediglich zwei Punkte über dem Abstiegsstrich.

"Ich glaube auch, dass man die 40 Punkte holen muss", sagt Markus Bonset. Ladenburgs Trainer findet für die extrem ausgeglichene Kreisliga das passende Adjektiv, "verrückt." 17 Zähler hat seine Mannschaft und liegt damit als Elfter dreie Punkt für dem Vierzehnten und zwei Zähler hinter dem Fünften. Die Quintessenz daraus ist folgende – mehr als die Hälfte der Liga steckt im Abstiegskampf. In so einer Situation sind weitere Erfolge das beste Mittel, um keine größere Angst vor dem "Abstiegsgespenst" bekommen zu müssen. "Die drei Heimspiele sind natürlich gut für uns", sagt Bonset angesichts des Vier-Spiele-Restprogramms, bei dem es nur einmal auswärts zur Sache geht.

Kommenden Sonntag ist die Heimaufgabe allerdings die maximal größte, die es momentan geben kann. Mit dem SC Käfertal kommt der Tabellenführer in die Römerstadt. "In den letzten Spielen haben wir gegen sie aber immer recht gut ausgesehen und es ihnen sehr schwer gemacht, gegen uns zu gewinnen", berichtet Bonset. Zurück zur starken Serie, deren Ursprung laut dem FV-Coach ausgerechnet in einer Schlappe von historischem Ausmaß liegt. Das 0:12 bei der SG Oftersheim Anfang Oktober führte zur Trendwende. Der Trainer zieht seinen sprichwörtlichen Hut vor seine Truppe: "Wie die Jungs darauf reagiert haben, zeugt von einem ganz starken Charakter."