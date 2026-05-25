Eine Vereinslegende sagt tschüss

– Foto: SG Reinhardshagen

Mit warmen Worten und sichtbarer Anerkennung hat die SG Reinhardshagen Hauke Janßen zum Abschluss der Saison 2025/26 verabschiedet. Beim jüngsten Spiel der ersten Mannschaft nutzte der Verein die Halbzeitpause, um den langjährigen Trainer der zweiten Mannschaft öffentlich zu ehren. Der erste Vorsitzende Wolfgang Bertelmann würdigte Janßen dabei als ein echtes „Urgestein“ des Vereins und des Fußballs in Reinhardshagen.

In seiner Ansprache spannte der Vorsitzende den Bogen über mehr als drei Jahrzehnte Vereinsarbeit. Janßen habe sich seit den frühen 1990er-Jahren in unterschiedlichsten Rollen in den Dienst des Fußballs gestellt – als Spieler, Trainer, Betreuer und Funktionär. Bertelmann erinnerte unter anderem an Janßens Zeit als Spieler von 1986 bis 2004, an seine Arbeit als Damen- und Mädchentrainer von 1992 bis 1997, an seine Jahre als Seniorentrainer mit Meisterschaft von 2009 bis 2012 sowie an zahlreiche weitere Aufgaben im Jugend- und Seniorenbereich.

Besonders hervorgehoben wurde auch Janßens jüngstes Kapitel bei der SG Reinhardshagen. Vor drei Jahren hatte er die zweite Mannschaft nach deren Aufstieg übernommen – kurzfristig und in einer anspruchsvollen Situation, wie Bertelmann betonte. Dass die Mannschaft unter seiner Leitung dreimal in Folge die Klasse hielt, wertete der Vorsitzende als bemerkenswerte Leistung. Nach einer Saison mit einigen Höhen und Tiefen gelang dem Team nun mit dem Klassenverbleib ein versöhnlicher Abschluss. Sein Nachfolger wird Stefan Rosenthal. Der 47-Jährige kommt vom Bezirksligisten FC Sulingen und hat bereits Vergangenheit bei der SGR.