Eine verdiente Niederlage zu Deukers Premiere

In der 47. Minute, beim Stand von 0:1, schwante Werner Tellers schon Böses: „Das wäre ja echt die Krönung, wenn daraus nun ein Tor resultieren würde“, unkte Beecks Boss, nachdem Vize-Kapitän Nils Hühne recht unnötig eine Ecke verursacht hatte. Genauso sollte es dann aber kommen: Hohkeppel schlug die Ecke scharf nach innen, Denys Pinchuk war zur Stelle und erhöhte auf 2:0. „Die Ecke war in der Tat unnötig“, räumte Hühne vorbehaltlos ein. Womit die Entscheidung im Spiel der beiden selbsterklärten Titelaspiranten vor rund 100 Zuschauern im Achim-Lammers-Waldstadion in Lindlar-Köttingen auch schon gefallen war. Außer einem sehenswerten und äußerst wuchtigen Lattenschuss von Hohkeppels Arian Amyn (61.) passierte ansonsten vor beiden Toren nur noch herzlich wenig.

Womit Beecks neuer Coach Albert Deuker wie auch sein neuer Co André Lehnen keinen guten Einstand feierten – direkt beim Topfavoriten nach nur drei Trainingseinheiten antreten zu müssen, war auch sicherlich keine beneidenswerte Ausgangsposition.

Mit einem 4-2-3-1 hatte er seine Elf auf den in die Jahre gekommenen Köttinger Kunstrasen geschickt: Marc Brasnic fungierte als Stoßstürmer, dahinter agierte auf der Zehn Niklas Koppitz und auf den Außenbahnen Paul Gelber und Marc Kleefisch. Die ersten Minuten war der Gast ziemlich von der Rolle. Mike Owusu verpasste nach gerade einmal 30 Sekunden nur ganz knapp Hohkeppels Führung, dann holte Beecks Keeper Yannik Hasenbein einen Freistoß von SV-Kapitän und Spiritus Rector Cenk Durgun noch aus dem Eck (3.).

Hohkeppels Sieg war auch zweifellos hochverdient. Der SV hatte die Partie jederzeit im Griff, während es Beeck über 90 Minuten nur zu einigen wenigen Halbchancen brachte. „Am eigenen Ballbesitz müssen wir noch mächtig arbeiten. Dazu hätte ich mir gewünscht, dass wir von Anfang an mutiger gespielt hätten“, monierte Deuker nach einem wenig aufregenden Spiel.

Beecker Schützenhilfe bei beiden Treffern

Danach fing sich der Gast aber und verzeichnete seinerseits durch einen Kleefisch-Kopfball eine erste Torannäherung (13.). Und als nicht unbedingt ein Tor für Hohkeppel in der Luft lag, fiel es dann aber doch: Koppitz leistete sich bei einem eigenen Konter einen Ballverlust, den Hohkeppel im Stile einer Spitzenmannschaft mit einer Blitzkombination eiskalt bestrafte – final ließ Owusu Hasenbein keine Chance (28.). „Ja, dieser Treffer geht auf meine Kappe“, zeigte sich auch Koppitz einsichtig. Bei beiden Toren halfen die Kleeblätter so aber kräftig mit.

An der Berechtigung von Hohkeppels Sieg konnte es indes keine Zweifel geben. „Im Topspiel haben wir auch eine Topleistung gebracht, heute hat bei uns richtig viel gepasst, das war fast schon perfekt“, freute sich SV-Coach Abdullah Keseroglu über die abgeklärte Vorstellung seiner Mannschaft. Die wies eben nach, dass da auch viel Regionalliga-Erfahrung mit auf dem Platz stand.

Schon früh schaltete das Team in einen routinierten Verwaltungsmodus, hielt den Ball in den eigenen Reihen, ließ ihn dabei über zig Stationen wandern – und bezog dabei auch immer wieder Torwart Kevin Jackmuth mit ein. Der schlug den Ball dann meist weit nach vorne – kurze Zeit später begann das Spielchen wieder von vorne.

Zum Gegner merkte Hohkeppels Coach an: „Ehrlich gesagt hatte ich Beeck offensiver erwartet.“ Was Vizekapitän Hühne indirekt bestätigte: „Richtig ist zum einen, dass wir nicht viel zugelassen haben. Richtig ist aber auch, dass wir uns mehr Chancen hätten herausspielen sollen. Einige Umschaltmomente haben wir nicht so genutzt, wie wir es hätten tun sollen.“ Koppitz machte dafür auch eine gewisse Verunsicherung verantwortlich: „Das Selbstvertrauen war heute sicherlich nicht so groß, uns schwirrten noch viele Themen der letzten Wochen im Kopf herum.“

"Noch viel Arbeit"

Auf baldige Besserung hofft da auch Hühne: „Wir hatten in der Woche gerade mal drei Einheiten. Natürlich haben wir nun noch viel Arbeit vor uns. Doch ich bin mir sicher, dass wir nächste Woche Sonntag gegen die U23 Fortuna Kölns schon einen Unterschied sehen werden.“

Statt nach oben muss sich Beeck – zumindest vorerst –aber eindeutig nach unten orientieren: Während es zu Tabellenführer VfL Vichttal schon neun Punkte sind, sind es bis zum ersten Abstiegsplatz nur drei Zähler – eine Argumentation, die Hühne gar nicht gelten lassen möchte: „Das ist für mich Quatsch, wir müssen zurzeit überhaupt nicht auf die Tabelle gucken. Wir müssen einfach im Training unter der Woche sehr hart arbeiten und von Spiel zu Spiel schauen. Ich bin mir sicher, dass es in drei, vier Wochen wieder ganz anders aussehen wird.“

Doch während für Beeck das Spiel gegen Hohkeppel das erste Aufeinandertreffen mit einem voraussichtlich direkten Konkurrenten war, hat der SV nun bereits gegen sämtliche Topteams gespielt. Keine schlechte Ausgangsbasis, um in den nächsten Wochen vom aktuellen Platz vier aus noch deutlich weiter nach oben zu klettern – zu Vichttal sind es fünf Punkte.