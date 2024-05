„Eine verdiente Niederlage“: SC Gröbenzell geht im Finale dahoam baden

Gröbenzell – Auch beim zweiten Mal in Folge hat es im Toto-Kreispokal-Finale für den SC Gröbenzell nicht geklappt. Diesmal empfing die Elf von SCG-Trainer Daniel Sy den einen Klasse höher spielenden Kreisligisten TSV Altenstadt. Am Ende der 90 Minuten siegten die Gäste aus Altenstadt vor 300 Zuschauern mit 5:2 Toren und durften einen Siegerscheck in Höhe von 1000 Euro in Empfang nehmen.

So legten die Kreisklassisten vielversprechend los und gingen nach einem kapitalen Schnitzer von Altenstadts Jonathan Bertl durch Benedikt Lugmayr mit 1:0 in Führung. Doch die Gäste zeigten sich unbeeindruckt und kamen durch Dominik Streit zum Ausgleich. Doch dann konnte Lysander Weiß einen Freistoß fast von der Mittellinie nahezu unbedrängt mit einem Kopfball zum 2:1 verwerten.

Es folgte der große Auftritt von Daniel Holzmann. Mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten drehte er die Partie zugunsten der Gäste. Mit einem 3:2 für Altenstadt ging’s in die Pause.

Gröbenzell hoffte, zurückkommen zu können. So hatte Felix Scheibner das 3:3 auf dem Fuß. Sein Schuss aus kurzer Distanz wurde aber abgeblockt. Effektiver nutzte dagegen Altenstadt seine Chancen. Als in der 65. Minute Tobias Graun das 4:2 für die Gäste erzielte, bahnte sich die Vorentscheidung an. Gröbenzell warf zwar alles nach vorne, aber die Zeit lief den Gastgebern davon. In der Nachspielzeit machte Pius Schmitt mit dem 5:2 für Altenstadt den Sack zu. „Am Ende eine verdiente Niederlage“, resümierte SCG-Coach Daniel Sy. „Für uns hat es wieder einmal nicht ganz gereicht. Gratulation an Altenstadt. Trotzdem geht für uns der Liga-Alltag weiter.“