Eine verdiente Niederlage...

Mit Spielbeginn war die Heimmannschaft feldüberlegen und der VfR kam überhaupt nicht in Tritt. Dazu kamen noch Entscheidungen vom gut leitenden Referee Annemüller, die zusätzlich für Unruhe und Diskussionen sorgten. Dann sollte es vielleicht ein Standard bringen: Nach einer Ecke köpfte Gottschalk über das Tor (16.). An manchen Tagen zappelt so einer im Netz. Leider kam es dann aus Lobensteiner Sicht so wie es kommen musste. In der 37. Minute machte Gräfinau-Angstedt das 1:0 nach einem Freistoß. Keine vier Minuten später war Hölzel allein vor Torhüter Lock, der den Ball mit der Fußspitze hielt. Was wäre gewesen, wenn hier der Anschluss gefallen wäre. Kurz danach bat Annemüller zum Pausentee, der in diesem Spiel mehr mit seinem Assistenten, als mit dem Spiel zu tun hatte. So etwas sieht man auch selten. Das Ergebnis ging jedoch bis dahin völlig in Ordnung.