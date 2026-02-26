Eine Veränderung gibt es beim Oberligisten TSG Neustrelitz

– Foto: TSG Neustrelitz

Die Leitung der Geschäftsstelle des Oberligisten TSG Neustrelitz übernimmt ab dem 01.03.2026 Mark Kaiser vom ausscheidenden Tom Schuldt, der seit 2020 die kaufmännischen Fäden und die organisatorischen Geschicke der TSG in den Händen hielt.

Mark Kaiser konnte die Verantwortlichen des Residenzstadtvereins im Rahmen des seit Ende 2025 laufenden Bewerbungsprozesses um die Besetzung dieser Position in mehreren Gesprächen von seiner Eignung überzeugen.

Der 26-jährige Neustrelitzer hat zur TSG Neustrelitz einen langjährigen auf sportlicher Basis beruhenden Bezug. Er schulte beim Durchlaufen des gesamten Jugendbereichs des Vereins als Spieler nicht nur seine eigenen fußballerischen Fähigkeiten. Auch als Trainer entwickelte sich Mark Kaiser faktisch vom Fan zum Verantwortlichen, stellte sich den Herausforderungen in mannschaftsleitender Funktion und formte sich mit viel Initiative zu einem Verfechter klarer Strukturen.

Seine kaufmännische Ausbildung im Bereich des Versicherungswesens und der Finanzen sowie seine berufliche Einbindung als Beschäftigter beim Landkreis und bei der Stadt Neustrelitz waren durchaus mitverantwortlich dafür, dass Mark Kaiser als extrovertiert agierender junger und zielstrebiger Mann wahrgenommen wird.

Dem Netzwerk der regionalen Wirtschaft ist er kein Unbekannter. In der Zusammenarbeit mit Vertretern der Wirtschaft konnte Mark Kaiser in seinem Tätigkeitsfeld bei der Neustrelitzer Stadtverwaltung beweisen, dass er seine Ziele nicht nur benennt, sondern diese auch mit einer akribischen Organisation voranbringt und erfolgreich umsetzt.