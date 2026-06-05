Eine umkämpfte Saison gipfelt im erbitterten Fernduell

Dem Patzer des FSV Vohwinkel ist zu verdanken, dass sowohl Spitzenreiter SV Solingen (78 Punkte) als auch Verfolger SC Reusrath (77) mindestens die Aufstiegsrelegation sicher haben. Aufgrund dessen, dass der direkte Vergleich mit 2:1 an den SVS geht, wird am Sonntagabend bereits sicher sein, dass es einen Landesliga-Aufsteiger aus der Bezirksliga, Gruppe 2 geben wird – ein Entscheidungsspiel ist kein mögliches Szenario. Das sagen die Trainer vor dem letzten Spieltag.
Der SV Solingen hat sich vor einigen Wochen die Spitzenposition vom SC Reusrath zurückergattert. Seither haben die Teams regelmäßig drei Punkte eingefahren und wenig Zweifel daran gelassen, dass sie nicht sowie beide die Landesliga-Tauglichkeit haben.
Jetzt geht es mit einem Punkt Vorsprung für den SV Solingen gegen ein zuletzt erstarktes DV Solingen II. Die im Abstiegskampf der Liga stehende Reserve-Mannschaft hat seit nunmehr acht Partien keine Niederlage mehr kassiert und könnte mit einem Punktgewinn mindestens die Relegation klar machen. Nichtsdestotrotz ist das Team von Erdim Soysal der haushohe Favorit und hat den Landesliga-Aufstieg komplett in der eigenen Hand.
Dass DV durch erhebliche Verstärkungen aus deren erster Mannschaft zuletzt in die Kritik geraten ist, versteht Soysal überhaupt nicht: „Ich verstehe die Diskussion der Leute gar nicht! Es ist einfach so, wenn man die Möglichkeit hat, würde das jeder Verein machen. Wenn man die Zweite dann vernünftig unterstützt und dementsprechend so aufrüstet, dass sie dann eben konkurrenzfähig ist, um den Klassenerhalt zu schaffen, ist das völlig legitim“, erklärt der 43-Jährige, blickt gleichzeitig aber auch lieber auf die Stärken seiner Mannschaft: „Wir müssen gucken, dass wir das Ding durchziehen. Und am Sonntag hoffe ich dann doch, zu Hause den Sieg eintüten zu können und aufzusteigen.“
Der SC Reusrath muss ausgerechnet zum Rivalen HSV Langenfeld, die einem ihrer größten Konkurrenten mit Sicherheit keine Meisterfeier auf dem heimischen Rasen schenken wollen. Da es für den HSV im Grunde nur noch um die berühmt-berüchtigte goldene Ananas geht, ist es durchaus möglich, dass ein Art „Motivationsdefiitzit“ beim HSV entstehen könnte. SC-Trainer Marco Schobhofen ist sich da nicht ganz so sicher: „Das Spiel beim HSV wird brutal schwer und die werden uns nichts schenken. Man muss sich nur vorstellen, wie es andersherum wäre. Wir würden auch verhindern wollen, dass der Lokalrivale auf unserer Anlage etwas zu feiern hat“, erklärt Schobhofen, der sich vor seinem Abschied in Reusrath mit Sicherheit den Landesliga-Traum schon am Sonntag erfüllen möchte.
Da dem Sportclub eben nur ein Sieg bei gleichzeitigem Nicht-Sieg in Solingen hilft, ist die Reusrather Marschroute klar: „Wir werden „All-in“ gehen, und versuchen, dass der SV Solingen so lange wie möglich zittern muss. Ich weiß, dass sie dieses ,,Endspiel" auf jeden Fall vermeiden wollten. Das Ergebnis dort interessiert mich während der 90 Minuten nicht“, so der 39-Jährige.
Zur Einordnung: Gewinnen beide Mannschaften, geht es für den SC Reusrath in die Relegation und der SV Solingen kann zur Meisterschaft und dem Aufstieg anstoßen. Geht der Sportclub in Langenfeld als Sieger vom Platz, und der SVS gewinnt gegen DV nicht, wäre die Schobhofen-Elf aufgestiegen. Punktgleichheit bei einem Reusrath-Unentschieden und einer Solingen-Niederlage würde den Solingern den Aufstieg aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs bescheren.
Stand jetzt hießen die Relegationsgegner Sportfreunde Broekhuysen (Bezirksliga 4) und Rot-Weiss Essen II (Bezirksliga 6). Wobei die RWE-Reserve auch noch Meister werden könnte, wodurch Arminia Klosterhardt eine Extrarunde drehen müsste. Gespielt wird am: