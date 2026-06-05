Eine umkämpfte Saison gipfelt im erbitterten Fernduell Bezirksliga, Gruppe 2: Vor dem letzten Spieltag sind es mit dem SV Solingen und dem SC Reusrtah nur noch zwei, die in die Landesliga aufsteigen könne. Das sagen die Trainer. von Linus Bien · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

SV Solingen hat den Aufstieg in der eigenen Hand. – Foto: wilhelm gundlach

Dem Patzer des FSV Vohwinkel ist zu verdanken, dass sowohl Spitzenreiter SV Solingen (78 Punkte) als auch Verfolger SC Reusrath (77) mindestens die Aufstiegsrelegation sicher haben. Aufgrund dessen, dass der direkte Vergleich mit 2:1 an den SVS geht, wird am Sonntagabend bereits sicher sein, dass es einen Landesliga-Aufsteiger aus der Bezirksliga, Gruppe 2 geben wird – ein Entscheidungsspiel ist kein mögliches Szenario. Das sagen die Trainer vor dem letzten Spieltag.

Die Ausgangslage von SV Solingen: So., 07.06.2026, 15:00 Uhr SV Solingen 08/10 SV Solingen DV Solingen DV Solingen II 15:00 PUSH

Der SV Solingen hat sich vor einigen Wochen die Spitzenposition vom SC Reusrath zurückergattert. Seither haben die Teams regelmäßig drei Punkte eingefahren und wenig Zweifel daran gelassen, dass sie nicht sowie beide die Landesliga-Tauglichkeit haben. Jetzt geht es mit einem Punkt Vorsprung für den SV Solingen gegen ein zuletzt erstarktes DV Solingen II. Die im Abstiegskampf der Liga stehende Reserve-Mannschaft hat seit nunmehr acht Partien keine Niederlage mehr kassiert und könnte mit einem Punktgewinn mindestens die Relegation klar machen. Nichtsdestotrotz ist das Team von Erdim Soysal der haushohe Favorit und hat den Landesliga-Aufstieg komplett in der eigenen Hand.

Dass DV durch erhebliche Verstärkungen aus deren erster Mannschaft zuletzt in die Kritik geraten ist, versteht Soysal überhaupt nicht: „Ich verstehe die Diskussion der Leute gar nicht! Es ist einfach so, wenn man die Möglichkeit hat, würde das jeder Verein machen. Wenn man die Zweite dann vernünftig unterstützt und dementsprechend so aufrüstet, dass sie dann eben konkurrenzfähig ist, um den Klassenerhalt zu schaffen, ist das völlig legitim“, erklärt der 43-Jährige, blickt gleichzeitig aber auch lieber auf die Stärken seiner Mannschaft: „Wir müssen gucken, dass wir das Ding durchziehen. Und am Sonntag hoffe ich dann doch, zu Hause den Sieg eintüten zu können und aufzusteigen.“ So sieht's beim SC Reusrath aus: