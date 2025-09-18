Eine Trainertrennung und eine besondere Ehrung

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

TURA Untermünkheim

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

TURA Untermünkheim und Joscha Balle gehen getrennte Wege

Der TURA hat die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Joscha Balle beendet. Nach intensiven Gesprächen und Bewertung der sportlichen Situation wurde diese Entscheidung in dieser Woche beschlossen.

Ein großes Dankeschön geht an Joscha für seinen Einsatz und die geleistete Arbeit in unserem Verein. Wir wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste.

Bis auf Weiteres wird das aktuelle Trainerteam die Betreuung der Mannschaft übernehmen!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SpVgg Holzgerlingen

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

450 Spiele im Hotze-Dress – eine echte Vereinslegende, unser Capitano @lu.confo !✨

Seit der Jugend trägt Luca unsere Farben, hat alle Teams durchlaufen und ist heute Herz & Seele der Mannschaft.

Highlights:

• 2014/15 Meister mit Team 2 in der

Kreisliga B

• 2016/17 Meister in der Bezirksliga &

Aufstieg in die Landesliga

Danke Luca für deine Treue, Leidenschaft & echte Hotze-DNA.

Wir wünschen dir noch viele erfolgreiche & verletzungsfreie Jahre bei uns!

