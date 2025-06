Eine Trainer-Ära endet beim Regionalliga-Absteiger

Mit unglaublich vorgelebter Leidenschaft und Disziplin hat Coveli außerordentlichen Anteil daran, dass der 1. GSV mittlerweile zur Marke im württembergischen Fußball heranreift. Der ausgezeichnete Ruf als Talentschmiede und Sprungbrett in den Profifußball sind die logische Konsequenz daraus. Viele begabte Spieler haben unter Coveli den Schritt über Göppingen in den bezahlten Fußball gehen können. Marcel Schmidts, Shaibou Oubejapwa, Morgan Faßbender, Matej Maglica, Frederick Schumann und Kevin Dicklhuber sind nur wenige prominente Beispiele.

Bodenständigkeit und solides Wirtschaften runden den Charakter des in Bempflingen aufgewachsenen und in Esslingen wohnhaften Italo-Schwaben ab. Teamgeist hat der zweifache, glücklich verheiratete Familienvater und Unternehmer im Blut. Gianni sagt Ciao und übergibt den Staffelstab trotz des bitteren Abstiegs in die Oberliga Baden-Württemberg an einem der erfolgreichsten Momente in der Vereinsgeschichte an seinen Nachfolger. Gleichzeitig aber sagt er Servus und bleibt dem Verein als Geschäftsführer Sport in verantwortungsvoller Funktion erhalten.

Auf dem Wege zur fortschrittlichen Professionalisierung des 1. GSV ist diese Form der Spezialisierung eine Notwendigkeit, noch gezielter und fokussierter Projekte und Ideen im Verein voranzutreiben. Danyel Budak, Co-Trainer beim 1. GSV: „Es waren unglaubliche 11 Jahre, in denen ich wahnsinnig viel lernen durfte. Gianni ist ein Freund geworden.“ Filip Milisic, Kapitän des 1.GSV: „Die Jahre mit Gianni waren eine schöne und intensive Zeit. Wir haben uns gemeinsam stetig weiterentwickelt, sportlich wie menschlich. Da er dem Verein erhalten bleibt, fühlt es sich nicht nach Abschied an. Ich bin überzeugt, dass er uns in seiner neuen Funktion durch weitere Impulse weiter voranbringen wird.“