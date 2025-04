„Eine tolle Moral und Wille“ – Üfingen dreht Rückstand in Hallendorf

Schon nach zwei Minuten lag Üfingen zurück. Berdan Güngör brachte die Gastgeber mit einem frühen Abschluss in Führung, Murat-Han Kaya legte in der 14. Minute nach. Üfingen verschlief den Start – wie schon in den vergangenen Wochen. Erst nach einer halben Stunde wachte der Tabellenelfte auf: Felix Richter verkürzte zum 2:1.

Doch auch in der zweiten Halbzeit erwischte Hallendorf den besseren Beginn: Muhammed Emin Atav stellte in der 50. Minute den alten Abstand wieder her. „Wir haben in beide Halbzeiten verschlafen gestartet“, räumte Dierling ein. „Aber nachdem 3:1 ging ein Ruck durch die Mannschaft.“

Was dann folgte, war ein energischer und willensstarker Auftritt der Gäste. Zunächst verkürzte Hallendorfs Hussein Kanaan per Eigentor (63.), dann traf Phillip Lüer zum Ausgleich (71.). Nur drei Minuten später drehte Lars-Ole Müller die Partie komplett. Den Schlusspunkt setzte Alexander Kolle mit dem 5:3 in der 83. Minute.

Dierling zeigte sich trotz spielerischer Schwächen zufrieden: „Spielerisch war es nicht so gut, aber genau dann muss man kämpfen – und das hat die Mannschaft sensationell umgesetzt.“ Nach vier ungeschlagenen Spielen steht man mit 26 nun solide über den Abstiegsrängen auf Platz elf. Hallendorf hingegen bleibt mit 16 Zählern auf dem vorletzten Tabellenplatz – und steht zunehmend unter Zugzwang.