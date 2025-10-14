Eine super Leistung der gesamten Mannschaft“, Rotenberg siegt souverän

Wir hatten das Spiel von der ersten bis zur letzten Minute im Griff“, sagte Bigalke nach dem Abpfiff. „Bis auf einen Freistoß in der ersten Halbzeit haben wir keinen einzigen Torschuss zugelassen. Das war eine super Leistung der gesamten Mannschaft.“

Rotenberg bestimmte das Geschehen von Beginn an und belohnte sich früh. Luca Schulze traf bereits in der 9. Minute zur Führung, ehe André Diederich (25.) und Dennis Tauchmann (40.) noch vor der Pause auf 3:0 erhöhten.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der SVR das klar bessere Team. Pascal Schiller (52.) und erneut Schulze (71.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. „Wenn wir unsere Chancen am Ende besser ausspielen, hätten wir auch noch deutlich höher gewinnen können“, merkte Bigalke an.

Mit dem Sieg klettert Rotenberg in der Tabelle auf 14 Punkte und festigt damit seine Position im Mittelfeld. Für Aufsteiger Niedernjesa dagegen war es die siebte Niederlage im elften Spiel.

„Das war heute von allen eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung“, fasste Bigalke zufrieden zusammen. „Die Jungs haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten – spielerisch stark und defensiv stabil.“