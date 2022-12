Im Sommer wagte Eric Krogmann (links) den Wechsel vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen ans US-College. – Foto: Jens Mattern

"Eine super Erfahrung, die mich im Leben sehr weiterbringen wird" Verbandsliga +++ Seit einem halben Jahr verbindet Eric Krogmann Studium und Fußball an einem US-College

Von Tobias Große (Mitteldeutsche Zeitung) Die ernährungstechnische Grundsatzwahl zwischen den USA und Deutschland kann Eric Krogmann ganz einfach fällen. „Wenn ich mich entscheiden müsste, würde meine Wahl immer auf das Essen von Mama fallen“, sagt der 21 Jahre alte Fußballer vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen in einem Interview auf der Facebook-Seite des Verbandsligisten. Er kann den Vergleich mittlerweile ziehen, denn im Juli hat sich der Linksfuß in Richtung Vereinigte Staaten aufgemacht, wo er seitdem mithilfe eines Stipendiums am Crowder College in Neosho im Bundesstaat Missouri Fußball spielt, studiert und lebt. „Man stellt sich das besser vor, als es dann am Ende ist“, sagt er über die oftmals als innovativ geltende, nicht selten jedoch auch recht ungesunde Ernährung in den USA.

Ideale Kombination aus Studium und Fußball Krogmann hat sich vor einigen Monaten für das Crowder College im Südwesten Missouris entschieden, weil „mir die Kombination aus Studium und Fußball super gefällt“, hat er damals gesagt. „Dazu ist es eine super Erfahrung, die mich im Leben sehr weiterbringen wird.“ Und nach dem ersten halben Jahr bereut der 21-Jährige seine Entscheidung auch nicht. „Mein erstes Fazit fällt gut aus, ich habe mich schnell an alles gewöhnt und habe auch viel Unterstützung von den Leuten hier bekommen“, erzählt er. Das amerikanische Bildungssystem versteht es wie kaum ein anderes, Studium und Leistungssport in Einklang zu bringen. Wer auf eine Zukunft im professionellen Sport hofft, sich aber dennoch beruflich absichern möchte, geht in die USA. Durch dieses Angebot ziehen die Universitäten Studenten aus der ganzen Welt an – wie im Sommer auch Eric Krogmann. Zum Spielerprofil: >> Eric Krogmann Der wohnt in Neosho zusammen mit drei Mitspielern aus seinem Team in einer Art Studentenwohnheim in einer kleinen Wohnung, mit einem seiner Kollegen teilt er sich ein Zimmer. Insgesamt sind rund 40 Spieler in der Mannschaft der Universität. Während der Saison ist jeden Tag Training. Seit rund einem Monat ist aber Winterpause – nach einer Saison mit Aufs und Abs. „Am Anfang hatten wir unsere Schwierigkeiten und sind nicht wirklich gut in die Saison gestartet“, sagt Krogmann, der beim 1. FC Bitterfeld-Wolfen meist als Linksverteidiger aufgelaufen ist, „aber mit der Zeit hat sich das gebessert.“ In der Finalrunde war dennoch im ersten Spiel Schluss. Krogmann kam insgesamt auf drei Einsätze. Über Weihnachten und Silvester in der Heimat