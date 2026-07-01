Eine Stimme der WM kommt aus Brachelen

Seit 1998 ist Oliver Schmidt fürs ZDF bei jeder WM und EM dabei – und kommentiert auch jetzt wieder aus dem Stadion. – Foto: Imago Images

Immer, wenn Oliver Schmidt fürs ZDF ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft kommentiert, hält er Ausschau nach dem bekannten „Brachelen“-Banner von Alex Bauer, dem sicherlich verrücktesten Fußballfan des Kreises Heinsberg. Das hat auch seinen guten Grund.

In der Regel sei es ganz einfach, das Banner zu entdecken, sagt Schmidt: „Das hängt der Alex ja immer schon weit vor Anpfiff im Stadion auf - und ich selbst bin auch immer schon lange vor Anpfiff vor Ort. Da sieht man das leicht.“ Was das Banner in ihm auslöse? „Ich freue mich dann immer - das ist für mich ein Stück Heimat.“

Denn wie Bauer stammt auch Schmidt aus Hückelhoven-Brachelen, ist in diesem Ort groß geworden, hat in seiner Jugend selbst für den SV Brachelen gespielt - und sein Vater Karl-Heinz Schmidt hatte in der zweiten Hälfte der 60er-Jahre sogar zur großen Landesliga-Mannschaft des SVB gezählt.

Direkt beim ersten Spiel, dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika, war er ebenfalls im Einsatz. Ein Spiel, das bei ihm nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat - nicht so sehr wegen des Geschehens auf dem Platz, sondern wegen des Stadions in Mexiko-Stadt: „Auf das Aztekenstadion hatte ich mich am meisten gefreut. Als Jugendlicher habe ich ja auch schon die WM 1986 in Mexiko miterlebt. Dort nun einmal selbst zu sein - damit hat sich für mich ein Kindheitstraum erfüllt. Dieses Stadion ist für mich der größte Fußballtempel überhaupt. Da kommen auch das Maracana in Rio de Janeiro und das Wembleystadion in London nicht mit. Das Aztekenstadion hat einen ungeheuren Eindruck auf mich hinterlassen.“

Bei der laufenden WM war das zuletzt beim deutschen Spiel gegen die Elfenbeinküste der Fall - und das nächste Mal steht schon vor der Tür: Das deutsche Sechzehntelfinale gegen Paraguay am späten Montagabend in Boston (Anstoß 22.30 Uhr) kommentiert erneut der gebürtige Brachelener. Es wird das fünfte Spiel für ihn bei dieser Weltmeisterschaft sein.

Kindheitstraum im Aztekenstadion

Bereits morgens um 7.15 Uhr Ortszeit sei er im Stadion gewesen - Anstoß war um 13 Uhr. „Man hatte vorher ja viel von verstopften Zufahrtsstraßen gehört. Also sind wir schon sehr früh zum Stadion gefahren.“ Das habe er auch alles andere als bereut: „Schon morgens um sieben war das Stadionareal sehr gut gefüllt, herrschte eine unfassbar gute Laune, wurde viel getanzt.“

Seit 1998 ist Schmidt bei jedem großen Fußballturnier dabei - zunächst als fester Redakteur an der Seite von Reporter Johannes B. Kerner, seit der WM 2010 in Südafrika auch selbst als Kommentator. Der 54-Jährige ist insgesamt also schon seit 28 Jahren bei Welt- und Europameisterschaften dabei. Wie sich denn in dieser Zeit das Profil als Kommentator geändert habe? „Taktische Dinge spielten am Anfang eine eher untergeordnete Rolle, man musste nur die Grundregeln beherrschen.“ Das habe sich gehörig geändert - und: „Heute wird von Reportern eine größere Emotionalität gefordert.“ Er selbst versuche aber, immer eine gute Mischung aus Sachlichkeit und Analyse zu finden. Und wenn die Atmosphäre im Stadion entsprechend sei, könne man auch als Kommentator schon mal aus dem Sattel steigen.

Dabei sei ihm bewusst, dass man es nie allen recht machen könne. Als schlagendes Beispiel nennt er Spiele seines langjährigen Kollegen Béla Réthy: „Wenn Béla Spiele zwischen Bayern München und Borussia Dortmund kommentierte, meinten nachher 50 Prozent der Zuschauer, er würde mit Bayern sympathisieren - und die anderen 50 Prozent, er würde das mit der Borussia tun.“ Kritik aus den Sozialen Medien schenke er daher auch keine große Beachtung. „Social Media nutze ich in erster Linie als Infoquelle - und zwar über die offiziellen Kanäle von Verbänden und Spielern.“ Der direkte und persönliche Kontakt mit Spielern und Offiziellen sei heute nämlich schwieriger als in seiner Anfangszeit.

Schmidt verfolgt den lokalen Fußball weiter

Ganz anders war das zu Beginn seiner Karriere. Anfang der 90er-Jahre schrieb er für die Aachener Zeitung über die Verbandsliga-Spiele des SC 09 Erkelenz. Den lokalen Fußball verfolge er auch heute noch. „In erster Linie natürlich den SV Brachelen. Von daher weiß ich auch, dass dessen bisheriger Spielertrainer Danny Fäuster nun als Trainer zum FC Wegberg-Beeck geht - und dass Beecks jahrzehntelanger Trainer und Sportlicher Leiter Friedel Henßen nun Trainer beim SC Selfkant wird. Der Friedel ist ja eben auch ein echter Brachelener.“ Engeren Kontakt zu seinem Heimatverein unterhält er noch mit dem jahrzehntelangen Vorstandsmitglied Konrad Wilms.

Und eine Sache muss zum Abschluss natürlich noch geklärt werden. Wie er als bekennender Fan von Fortuna Düsseldorf denn den Abstieg in die 3. Liga verkraftet habe? „Ich bleibe da gelassen. Schließlich habe ich schon Fortuna-Zeiten in der 4. Liga mitgemacht.“ Schlimmer sei der Abstieg für seine beiden Kinder, ebenfalls Fortuna-Fans. „Mit ihnen bin ich auch beim entscheidenden Spiel in Fürth im Stadion gewesen. Die waren danach schon sehr traurig.“

Wie viele Einsätze am Mikro bei dieser WM nach dem deutschen Spiel gegen Paraguay noch hinzukommen, weiß Schmidt indes noch nicht. „Insgesamt überträgt das ZDF ja nur 30 der insgesamt 104 Partien.“ Das eine oder andere sollte aber noch drin sein.

Wissenswertes über Oliver Schmidt

Ausbildung Abitur 1991 am Erkelenzer Cusanus-Gymnasium, danach Magister-Studium Politologie in Bonn, Abschluss 1998.

Beim ZDF Ab der WM 1998 in Frankreich bis zur EM 2004 in Portugal fester Redakteur an der Seite von Live-Reporter Johannes B. Kerner. Bei der WM 2006 in Deutschland und der EM 2008 in Österreich/Schweiz ständiger Berichterstatter aus dem Quartier der deutschen Mannschaft. Zudem Bundesliga-Berichte fürs Aktuelle Sportstudio und seit Herbst 2007 Live-Kommentator von internationalen Spielen. Von 2010 bis 2014 zudem Leiter des Aktuellen Sportstudios.

Privates Oliver Schmidt ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt mit seiner Familie in Wiesbaden.