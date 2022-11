Eine starke Mannschaftsleistung wird mit einem Auswärtssieg belohnt

Die Luckauer reisten hochmotiviert nach Peickwitz, um sich für das Pokalaus Ende September zu revanchieren. Jedoch blieb das erneut keine leichte Aufgabe gegen den Zweitplatzierten der Kreisoberliga. In den ersten fünf Minuten erspielte sich der Gastgeber erste gefährliche Torchancen, wobei sich Schwittek doppelt auszeichnete und sein Tor sauber hielt. Danach spielten die Gäste kompakt und sicher, wodurch sie sich durch effektive Balleroberungen und schnellen Spielaufbau dem Peickwitzer Tor näherten. Jakubowski steckte in der 14. Spielminute einen tiefen Ball auf Krause, der diesen allein vor dem Keeper zum Führungstreffer einschiebt. Kurz danach bauten die Luckauer die Führung aus: eine unzureichend geklärte Ecke landet vor dem 16er bei Borchert (ehem. Kölling), der direkt abschließt und dessen Schuss durch die Beine des Keepers rutscht, da seine Sicht durch ein cleveren Beinheber von Krause behindert wurde (16´). Die Gästen nahmen weiterhin den Kampf an und verteidigten souverän. Schwittek war ebenso hellwach und parierte weitere Chancen der Peickwitzer. Kurz vor der Halbzeit spielt Jakubowski über Außen einen tiefen Ball in den 16er auf Krause, der bei seinem Abschlussversuch gestoppt wird und die Aktion folgerichtig zum Strafstoß führte. Borchert verwandelte diesen sicher ins rechte Eck (43´). Die Luckauer überzeugten mit einer kämpferisch kompakten Leistung und gingen verdient mit 3:0 in die Pause.