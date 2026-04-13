Eine starke Leistung in der zweiten Halbzeit!

Im Lokalderby war der FC Ueberau zu Gast beim SV 45 Reinheim. Die Partie begann jedoch alles andere als optimal: Mit einem 0:3-Rückstand ging es in die Halbzeitpause.

Auch nach dem Wiederanpfiff fand die Mannschaft zunächst nicht richtig ins Spiel und musste das 0:4 hinnehmen. Doch anstatt aufzugeben, zeigte das Team eine beeindruckende Reaktion. Mit einer starken Einstellung, großem Willen und dem klaren Ziel, wieder strukturierten Fußball zu spielen, kämpften sich die Jungs eindrucksvoll zurück in die Partie.