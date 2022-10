Eine starke Halbzeit reicht nicht: ASV Dachau nur 1:1 Fußball-Landesliga

Fußball-Landesligist ASV Dachau muss sich im Heimspiel gegen Holzkirchen mit einem 1:1-Unentschieden begnügen und erkennen: Eine starke Halbzeit ist zu wenig.

Dachau – In der ersten Halbzeit lief wenig bis gar nichts zusammen beim ASV Dachau. Die Leistung erinnerte Trainer Manuel Haupt an die Niederlage in Geretsried. Und das heißt nichts Gutes, denn „Geretsried“ ist im ASV-Wortschatz seit dieser Landesliga-Saison ein Synonym für „schwache Vorstellung“. Da sich die Dachauer nach dem Seitenwechsel gesteigert haben, hat es am Samstag im Sepp-Helfer-Stadion immerhin für ein 1:1 gegen den TuS Holzkirchen gereicht.

Der Start war vielversprechend. Dem ASV gehörte die erste Szene. Andreas Roth zirkelte den Ball bei einem Freistoß aus dem Halbfeld scharf an den Fünfmeterraum, wo Sebastian Mack heranrauschte, den Ball aber in Rücklage über das Tor setzte. Ein Hochkaräter. Danach gönnten sich die Stadtwälder allerdings eine Auszeit, die länger dauerte, als es Trainer Manuel Haupt lieb war: „Wir waren zu passiv und haben uns immer weiter zurückfallen lassen. Ich kann es mir nicht erklären“, sagte der ASV-Coach.

Seine Mannschaft lud Holzkirchen ein – und die Gäste nutzten das Angebot: Nach einem Dachauer Eckball konterte Holzkirchen. Zweimal verpassten es die Dachauer zu klären. TuS-Goalgetter Christopher Korkor kam vor dem herausgeeilten ASV-Torhüter Korbinian Dietrich an den Ball und erzielte das 0:1 (10.).

Wenig später trennten Tobias Seidl noch vier Meter Rasen und die Linie des Dachauer Tores vom nächsten Treffer der Gäste. Doch ASV-Kapitän Christian Roth grätschte von hinten heran, lenkte den Schuss über die Latte und verhinderte so das sichere 0:2. „Diese Aktion von Chris war Gold wert“, sagte Haupt. Denn mit einem Zwei-Tore-Rückstand wäre es für die Dachauer schwer geworden. So blieb Holzkirchen das überlegene Team mit den besseren Chancen, am Spielstand änderte sich bis zur Halbzeit aber nichts.

„Ich war nicht zufrieden mit unserer Leistung. Wir haben den Gegner frei aufdrehen lassen und die zweiten Bälle verloren“, sagte Haupt. Er stellte vor der zweiten Hälfte um – taktisch und mit zwei Wechseln: Mit Tim Bürchner und Zvonimir Kulic kamen trotz Rückstands zwei Verteidiger, doch mit der gewonnenen Stabilität kippte das Spiel. Die Dachauer waren nicht wiederzuerkennen. Die Abstände zwischen den Spielern und Mannschaftsteilen stimmten. Das Pressing funktionierte. Plötzlich landeten die zweiten Bälle in den Reihen des ASV. Holzkirchen stand nun unter Druck und machte Fehler. Nach knapp einer Stunde foulte TuS-Keeper Benedikt Zeisel nach einer Yazid Ouro-Akpo. Den Strafstoß verwandelte Andreas Roth (59.).

Die Dachauer waren am Drücker – und hatten in der 89. Minute die große Chance auf den Siegtreffer: Mateo Velic legte eine zu weite Flanke artistisch zurück ins Zentrum, wo Ouro-Akpo aus sieben Metern zum Abschluss kam – und den Ball über das Tor jagte. So blieb es beim 1:1.

„Ich weiß nicht, was ich von dem Punkt halten soll. Die erste Halbzeit war enttäuschend, in der zweiten waren wir gut“, sagte Haupt. So verpasste der ASV in der Tabelle einen Sprung nach vorn. Den kann er am Mittwoch im vorgezogenen Spiel gegen den VfB Forstinning machen – mit einem Sieg beim neuen Tabellenzweiten.