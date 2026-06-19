Eine starke Gemeinschaft für die Zukunft

v.l. Hertreiter, Enders, Patzlsperger, Schmitt, Hacker, Neumüller, Ottl – Foto: k.A

Fußball lebt von Leidenschaft, Teamgeist und Zusammenhalt – auf und neben dem Platz. Um unseren Nachwuchskickern auch in Zukunft die bestmöglichen sportlichen Perspektiven zu bieten, gehen die Spvgg Niederaichbach und der SV Wörth ab der kommenden Saison 2026/2027 gemeinsame Wege.

Was in guten, nachbarschaftlichen Gesprächen gereift ist, wird nun Realität: Von der D-Jugend bis zur A-Jugend bündeln beide Vereine ihre Kräfte und fusionieren zu einer neuen, dynamischen Spielgemeinschaft.

Auf dem Foto zu sehen: