 2026-06-19T10:19:57.353Z

Vereinsnachrichten

Eine starke Gemeinschaft für die Zukunft

von Tobias Patzlsperger · Heute, 12:01 Uhr · 0 Leser
v.l. Hertreiter, Enders, Patzlsperger, Schmitt, Hacker, Neumüller, Ottl
v.l. Hertreiter, Enders, Patzlsperger, Schmitt, Hacker, Neumüller, Ottl – Foto: k.A

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Wörth/Isar
SG Niederaichb.

Neue Spielgemeinschaft im Jugendbereich!

Fußball lebt von Leidenschaft, Teamgeist und Zusammenhalt – auf und neben dem Platz. Um unseren Nachwuchskickern auch in Zukunft die bestmöglichen sportlichen Perspektiven zu bieten, gehen die Spvgg Niederaichbach und der SV Wörth ab der kommenden Saison 2026/2027 gemeinsame Wege.

Was in guten, nachbarschaftlichen Gesprächen gereift ist, wird nun Realität: Von der D-Jugend bis zur A-Jugend bündeln beide Vereine ihre Kräfte und fusionieren zu einer neuen, dynamischen Spielgemeinschaft.

Auf dem Foto zu sehen:

Abteilungsleiter Senioren Wörth: Hertreiter und Enders
Sportlicher Leiter Niederaichbach: Ottl
Jugendleiter Wörth: Patzlsperger und Schmitt
Jugendleiter Niederaichbach: Hacker und Neumüller