Eine starke Gemeinschaft für die Zukunft

Neue Spielgemeinschaft im Jugendbereich!
Fußball lebt von Leidenschaft, Teamgeist und Zusammenhalt – auf und neben dem Platz. Um unseren Nachwuchskickern auch in Zukunft die bestmöglichen sportlichen Perspektiven zu bieten, gehen die Spvgg Niederaichbach und der SV Wörth ab der kommenden Saison 2026/2027 gemeinsame Wege.
Was in guten, nachbarschaftlichen Gesprächen gereift ist, wird nun Realität: Von der D-Jugend bis zur A-Jugend bündeln beide Vereine ihre Kräfte und fusionieren zu einer neuen, dynamischen Spielgemeinschaft.
Auf dem Foto zu sehen:
Abteilungsleiter Senioren Wörth: Hertreiter und Enders
Sportlicher Leiter Niederaichbach: Ottl
Jugendleiter Wörth: Patzlsperger und Schmitt
Jugendleiter Niederaichbach: Hacker und Neumüller