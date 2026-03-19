Eine Stadt, zwei (Gefühls-)Welten: Oh, Du verrückter Fußball! 25. Spieltag in der Bayernliga Nord: Euphorie in Eltersdorf, Ernüchterung beim ATSV +++ Hutzi-Debüt gegen Stadeln +++ "Klassisches" Sechs-Punkte-Spiel in Coburg +++ von Helmut Weigerstorfer · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Während für den ATSV Erlangen das Frühjahr eher düster daherkommt, tanzen sich die Quecken in die wärmere Jahreszeit. – Foto: Ernst Blank, Wolfgang Zink

Beste Stimmung und totale Niedergeschlagenheit, Sieg und Niederlage, Euphorie und Ernüchterung liegen im Fußball verdamt eng beinander - im übertragenden Sinne. In der Stadt Erlanger aber auch in geographischer Hinsicht. Denn während der SC Eltersdorf makellos (vier Spiele, vier Siege) in das neue Jahr gestartet ist und verstärkt an Tor zur Regionalliga klopft, droht dem Lokalrivalen die Landesliga. Der ATSV Erlangen konnte 2026 noch keine Punkt holen und liegt nur noch einen Punkt vor den Relegationsplätzen. Und dass diese Saisonverlängerung genauso unberechenbar ist wie der Fußball insgesamt, ist hinlänglich bekannt.

Spielfrei: ASV Neumarkt Freitag

Morgen, 19:00 Uhr TSV Kornburg TSV Kornburg ASV Cham ASV Cham 19:00 PUSH

Hendrik Baumgart (Trainer, Kornburg): "Wir haben eine gute und eine schlechte Halbzeit in Würzburg gespielt. Folgerichtig konnten wir nicht dreifach punkten. Zurückblicken bringt jetzt aber nichts, denn mit Cham kommt eine komplett andere Mannschaft auf uns zu - mit viel Dampf nach vorne. Aufgrund der Personalsituation gehen wir als Außenseiter in die Partie."

Personal: Mit Marcel Schelle, Tim Olschewski, Christian Kestel und Bastian Herzner fallen wichtige Spieler aus. Faruk Maloku (Trainer, Cham): "Kornburg verfügt über einen beeindruckenden Kader und bringt viel individuelle Klasse auf den Platz. Dass in dieser Mannschaft reichlich Regionalliga-Qualität steckt, ist unumstritten. Aber wir werden uns nicht verstecken. Wir stellen uns dieser Aufgabe mit vollem Fokus sowie Entschlossenheit und wollen nicht mit leeren Händen nach Hause fahren." Personal: Andre Adkins, Niko Becker und Raphael Huber sind verletzt.

Morgen, 19:00 Uhr SC Eltersdorf Eltersdorf DJK Gebenbach Gebenbach 19:00 PUSH

Bernd Eigner (Trainer, Eltersdorf): "Die vergangene Woche hat unheimlich viel Kraft gekostet. Wir waren ordentlich gefordert gegen Hof und hatten am Freitagabend in Cham das wohl intensivste Match seit Langem – auf jeden Fall in dieser Saison. Der Einsatz der Jungs hat sich gelohnt, und ich bin echt stolz. Aber wie das im Fußball so ist, geht es schnell weiter. Wichtig war, dass wir schnell regenerieren, weil so eine Woche Spuren hinterlässt. Wir wissen erfahrungsgemäß, dass es gegen Gebenbach sicher nicht weniger intensiv wird." Personal: Es gibt einige kleine Fragezeichen aufgrund der angesprochenen intensiven Vorwoche. Sicher nicht mit dabei ist Valantis Floros, der immer noch mit Knieproblemen zu kämpfen hat. Dominic Rühl (Trainer, Gebenbach): "Es wartet das Schwergewicht der Liga und der absolute Favorit auf die Meisterschaft auf uns. Für uns zum genau richtigen Zeitpunkt ein richtiger Gradmesser. Wir wollen uns dieser Herausforderung stellen und sind bereit alles reinzuwerfen." Personal: Lias Birle fällt weiterhin mit muskulären Problemen und einer Erkältung aus. Jonas Obendorfer hat sich im Training ohne Gegnereinwirkung schwer verletzt - Diagnose: Bruch des Oberschenkels und Schienbeinkopfes.

Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter, Neudrossenfeld): "Ich erwarte nicht nur im nächsten Spiel, sondern in allen restlichen Partien, ein komplett anderes Gesicht und Auftreten als zuletzt. Mehr gibt es nicht zu sagen..." Personal: Lennart Krohn (Schleimbeutelverletzung am Hüftbeuger) und Moritz Hütter (Rippenverletzung) sind neu auf der Ausfallliste. Fabian Schäll (Spielertrainer, Großschwarzenlohe): "Das Bamberg-0:4 war sehr ernüchternd! Auch wenn wir wussten, dass es sehr schwer wird, hatten wir uns etwas ausgemalt. Wir bleiben aber ruhig - vor allem, weil die Mannschaft unter der Woche nach wie vor Gas gibt. Keiner gibt auf, weshalb wir positiv bleiben." Personal: Alle Spieler sind fit.

Mit neun Punkten aus drei Spielen hat sich der "kleine" Jahn auf Platz 6 vorgeschoben. – Foto: Florian Würthele

Morgen, 19:00 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II 19:00 live PUSH

Michael Riester (Trainer, Weiden): "Der Jahn ist fúr mich aktuell die Mannschaft der Stunde - auch wenn es das ein oder andere Team in dieser Liga gibt, das einen Lauf hat, ist Regensburg mit vier Siegen in Serie die Truppe, die sich aus dem Tabellenkeller herausgekämpft hat. Den Turnaround in so einer Lage zu schaffen, ist immer beeindruckend. Wir wollen nach zuletzt zwei Heimsiegen dasselbe tun - und unseren Lauf fortsetzen. Der Fokus liegt vollkommen auf uns und unserer Leistung. Wenn wir diese auf den Platz bringen, werden wir den Jahn Zuhause schlagen." Personal: Christoph Siebler (Hand-OP) und Stefan Pühler fallen aus. Christoph Jank (Trainer, Regensburg): "Ich bin mit unseren Leistungen im Frühjahr sehr zufrieden. Wir agieren mit viel Dynamik, üben hohen Druck gegen den Ball aus und spielen mit einer sehr hohen Intensität. Unser Ziel für das Spiel gegen die SpVgg Weiden ist es, die Schlagzahl weiter zu erhöhen." Personal: Es fehlen Volodymyr Kharabara (Leistenprobleme) und Noa Rettich (Fußschmerzen). Samstag

Lucas Altenstrasser (Co-Spielertrainer, Regensburg): "Es wird bei uns Zeit für die ersten drei Punkte. Das ist unsere ganz klare Zielsetzung für das Wochenende." Personal: Zu den bekannten Ausfällen kommt Lukas da Silva-Freundorfer hinzu. Sandro Cescutti (Sportlicher Leiter, Erlangen): "Die Stimmung ist nach vor gut. Die Leistungen von allen Spielern in den vier Spielen nach der Winterpause waren da. Und alle wollen jetzt endlich ein Erfolgserlebnis einfahren - am besten gleich in Regensburg." Personal: Aristotelis Dimitriadis (Sperre), Thomas Müller und Lukas Kuschka (beide verletzt) werden nicht dem Kader angehören.

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr FC Coburg FC Coburg Würzburger FV WürzburgerFV 14:00 PUSH

Lars Müller (Sportlicher Leiter, Coburg): "Vergangenes Wochenende haben wir einen weiteren Schritt in die richtige Richtung gemacht. Zwei Spiele ohne Gegentor - darauf lässt sich aufbauen. Es folgt aber sogleich ein weiteres richtungsweisenden Sechs-Punkte-Spiel. Wir wollen den Flow der vergangenen beide Spiele natürlich mitnehmen und am Samstag hoffentlich den nächsten Dreier einfahren." Personal: Florian Hesse (Studium), Jonathan Baur (Beruf), Sven Wieczorek (verletzt) und Fabian Carl (Sperre) können nicht auflaufen. Christian Breunig (Trainer, Würzburg): "In Coburg erwartet uns ein direktes Duell gegen einen Konkurrenten auf Augenhöhe, der zuletzt einen guten Lauf hatte – ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel. Entsprechend gibt es für uns nur ein Ziel: drei Punkte. Unsere Fans werden uns sicher auch nach Coburg zahlreich begleiten – ihre Unterstützung kann den Unterschied machen." Personal: Bei Luca Forster verhindert eine Bänderverletzung den Einsatz, Fabio Gobbo plagen Knieprobleme. Bei Felix Lehrmann und Simon Schäfer besteht die Hoffnung, dass die Erkältung rechtzeitig auskuriert ist. Adrian Istrefi könnte ins Team zurückkehren, und auch bei Hendrik Hansen sieht es aktuell gut aus.

Traditionsverein Würzburger FV braucht dringend Punkte. Bleiben diese aus, wird's richtig bitter. – Foto: HMB Media/ Julien Becker

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr FC Eintracht Bamberg 2010 FCE Bamberg FSV Stadeln Stadeln 14:00 PUSH

Sascha Dorsch (Vorstandssprecher, Bamberg): "Wir haben in Großschwarzenlohe einen für uns ganz wichtigen Sieg errungen. Wichtig, weil es uns Druck genommen hat, aber auch das Gefühl vermittelt, dass wir noch Fußball spielen können. Nun spielen wir mit einem neuen Coach gegen Stadeln. Und ganz ehrlich: Da haben wir etwas gut zu machen! Die ersten 45 Minuten im Hinspiel waren mit Abstand die schlechteste Saisonleistung. Die möchten wir gerne korrigieren." Personal: Für den Rest der Saison fehlt Oli Schubert, beim Rest sieht es aktuell gut aus. Manfred Dedaj (Trainer, Stadeln): "Wir wissen, was Bamberg kann. Als Absteiger aus der Regionalliga wollen sie oben dabei sein - vollkommen klar! Doch letztlich ist es egal, wer Gegner ist. Wir selber müssen mit vollem Spaß, voller Leidenschaft und vollem Fokus zur Sache gehen. Die bitteren Niederlagen zuletzt tun weh. Wir machen zu viele krasse Fehler. Dennoch müssen wir positiv bleiben und noch enger zusammenrücken." Personal: Die einst volle Ausfallliste ist kürzer geworden, allerdings brauchen die Rückkehrer noch Zeit, um wieder bei 100 Prozent zu sein. Nur Leon Siefert fällt definitiv weiter aus. Sonntag

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 Ingolstadt II SpVgg Bayern Hof Bayern Hof 14:00 PUSH