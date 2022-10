"Eine Spitzenposition ist der Anspruch der Mannschaft und des Vereins" Landesliga Nord +++ André Hoof blickt zufrieden auf seine ersten Partien als Coach von Union Schönebeck

Fußballerisch allerdings hatten die Schönebecker in beiden Auftritten noch Luft nach oben. "Ich habe vorher schon die Partien gegen Wahrburg und Ummendorf gesehen – da waren wir spielerisch viel besser", erklärt Hoof. "Das haben wir in den beiden Spielen, in denen ich verantwortlich war, noch nicht so auf die Wiese bekommen." Allerdings ist das noch lange kein Grund für Bedenken. "Dafür gibt es Gründe, die wir intern kennen und einzuschätzen wissen", betont Hoof. Und ohnehin: Eine Partie - wie jüngst das Spitzenspiel in Bismark - mit "einer großen Willensleistung" für sich zu entscheiden, ist schließlich auch eine Qualität. "Mentalität kann dir in dieser Liga Spiele gewinnen“, weiß Hoof nur zu gut.

Tabellenführung bereits auf fünf Punkte ausgebaut

Am Ende landeten - und darum ging es - sechs Zähler auf dem Konto der Union. "Es ist nicht schlecht für einen Trainer, wenn du neu rein kommst und gleich sechs Punkte holen kannst", sagt Hoof, dessen Schützlinge ihre Tabellenführung damit bereits auf fünf Zähler ausbauen konnten. Ginge es nun so weiter, könne man "sich das ausrechnen", wohin das führt. So weit möchte Hoof aber gar nicht denken: "Wir werden versuchen, unser Ding durchzuziehen und bis zum Ende in jedem Spiel Vollgas zu geben. Dann gucken wir, wofür das reicht.“ Gleichzeitig möchte er die Ambitionen aber auch nicht drücken: „Eine Spitzenposition in der Liga ist der Anspruch der Mannschaft und des Vereins.“

Nun gilt es für die Schönebecker, diese Erwartungshaltung auch gegen die Teams aus der unteren Tabellenregion wie den TuS Siegfried Wahrburg, den SV Irxleben und die SG Güsen/Parey zu bestätigen, ehe es für Hoof dann am 12. November in einem gewiss besonderen Match gegen seinen Ex-Club Union Heyrothsberge geht.