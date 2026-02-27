Eine Spielabsage zum Auftakt des Spieltags in der Landesliga

Der heutige Auftakt des 16. Spieltags der Landesliga Süd fiel aus. Die Partie zwischen dem FC Eisenhüttenstadt und dem SV Victoria Seelow wurde abgesagt.
Das Spiel wurde abgesagt.
In Ströbitz treffen am Samstagnachmittag Welten aufeinander. Die Wacker-Elf steht mit 30 Punkten solide auf dem fünften Rang und möchte den Blick weiter nach oben richten. Für die SG Phönix Wildau 95 hingegen ist die Lage prekär; mit nur 14 Punkten steckt das Team tief im unteren Tabellendrittel fest. Es ist die Chance zur Revanche für das Hinspiel, das Wildau knapp mit 0:1 verlor, nachdem Jaime-Lee Förster den entscheidenden Treffer für Ströbitz markiert hatte.
Dies ist nicht nur ein Spiel, es ist das ultimative Gipfeltreffen der Liga. Der Zweitplatzierte empfängt den Spitzenreiter – beide Teams sind punktgleich mit jeweils 36 Zählern. Es geht um die Vorherrschaft in Brandenburg. Luckenwalde II reist mit der psychologischen Stärke des Hinspiels im Gepäck an, als man Guben mit 3:0 deutlich in die Schranken wies. Guben brennt auf Wiedergutmachung, um an diesem Schicksalstag die Tabellenführung zu übernehmen.
Wenn Trebbin auf Wernsdorf trifft, ist Spektakel garantiert. Das Hinspiel war ein emotionales Pulverfass, das in einem packenden 3:3-Remis endete. In der aktuellen Tabelle trennen beide Teams nur vier Punkte, wobei Wernsdorf (20 Punkte) leicht vor Trebbin (16 Punkte) rangiert.
In Döbern gastiert der Tabellenvierte aus Krieschow, der mit 32 Punkten noch leise Hoffnungen auf den ganz großen Wurf hegt. Döbern hingegen muss mit seinen 17 Punkten dringend punkten, um nicht in den Sog der Abstiegszone zu geraten. Das erste Duell der Saison war eine klare Angelegenheit für die Krieschower Reserve: Ein souveräner 3:0-Sieg ließ Döbern damals chancenlos zurück.
Pure Dramatik verspricht der Überlebenskampf zwischen Erkner und Großziethen. Es ist das Duell Vorletzter gegen Drittletzter. Für beide Teams ist dies ein „Sechs-Punkte-Spiel“, das über den weiteren Saisonverlauf entscheiden kann. Das Hinspiel bot bereits alles, was das Fußballherz begehrt und endete in einem 3:2-Sieg für Erkner. Kann Erkner diesen Erfolg wiederholen oder schlägt Großziethen im Kampf gegen den Abstieg zurück?
