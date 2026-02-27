Eine Spielabsage zum Auftakt des Spieltags in der Landesliga Am 16. Spieltag der Landesliga Süd kämpfen die Teams um den Thron und das Überleben. von LS · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

Der heutige Auftakt des 16. Spieltags der Landesliga Süd fiel aus. Die Partie zwischen dem FC Eisenhüttenstadt und dem SV Victoria Seelow wurde abgesagt.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Das Spiel wurde abgesagt.

Morgen, 14:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz SV Wacker 09 SG Phönix Wildau 95 SG Wildau 14:00 PUSH

In Ströbitz treffen am Samstagnachmittag Welten aufeinander. Die Wacker-Elf steht mit 30 Punkten solide auf dem fünften Rang und möchte den Blick weiter nach oben richten. Für die SG Phönix Wildau 95 hingegen ist die Lage prekär; mit nur 14 Punkten steckt das Team tief im unteren Tabellendrittel fest. Es ist die Chance zur Revanche für das Hinspiel, das Wildau knapp mit 0:1 verlor, nachdem Jaime-Lee Förster den entscheidenden Treffer für Ströbitz markiert hatte.

Dies ist nicht nur ein Spiel, es ist das ultimative Gipfeltreffen der Liga. Der Zweitplatzierte empfängt den Spitzenreiter – beide Teams sind punktgleich mit jeweils 36 Zählern. Es geht um die Vorherrschaft in Brandenburg. Luckenwalde II reist mit der psychologischen Stärke des Hinspiels im Gepäck an, als man Guben mit 3:0 deutlich in die Schranken wies. Guben brennt auf Wiedergutmachung, um an diesem Schicksalstag die Tabellenführung zu übernehmen.

Morgen, 15:00 Uhr VfB Trebbin VfB Trebbin SV Frankonia Wernsdorf 1919 Wernsdorf 15:00 PUSH

Wenn Trebbin auf Wernsdorf trifft, ist Spektakel garantiert. Das Hinspiel war ein emotionales Pulverfass, das in einem packenden 3:3-Remis endete. In der aktuellen Tabelle trennen beide Teams nur vier Punkte, wobei Wernsdorf (20 Punkte) leicht vor Trebbin (16 Punkte) rangiert.

Morgen, 15:00 Uhr SV Döbern SV Döbern VfB 1921 Krieschow Krieschow II 15:00 PUSH

In Döbern gastiert der Tabellenvierte aus Krieschow, der mit 32 Punkten noch leise Hoffnungen auf den ganz großen Wurf hegt. Döbern hingegen muss mit seinen 17 Punkten dringend punkten, um nicht in den Sog der Abstiegszone zu geraten. Das erste Duell der Saison war eine klare Angelegenheit für die Krieschower Reserve: Ein souveräner 3:0-Sieg ließ Döbern damals chancenlos zurück.

Morgen, 15:00 Uhr FV Erkner 1920 FV Erkner SG Großziethen Großziethen 15:00 live PUSH