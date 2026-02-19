Eine Spielabsage und eine Spielverlegung in der Oberliga

Der 18. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord steht unter dem Eindruck einer absurden Vorwoche: wetterbedingt sieben Absagen und nur ein Spiel. Auch für den kommenden Spieltag gibt es bereits zwei Absage, wovon die Partie zwischen dem SV Siedenbollentin und dem FSV Optik Rathenow schon einen neuen Termin hat.
Das Hinspiel war eng und eindeutig zugleich: Lichtenberg gewann am 3. Spieltag 2:1 gegen Anker Wismar. Genau darin liegt die Wucht dieses Rückspiels. Wismar weiß: Es war schon einmal möglich, den Favoriten an den Rand zu bringen – jetzt soll es reichen. Lichtenberg weiß: Wer oben dranbleiben will, darf solche Aufgaben nicht nur bestehen, sondern bestätigen. 43 Tore sprechen für Offensivkraft, doch Wismar hat selbst 32 Treffer – dieses Spiel riecht nach Tempo, nach Widerstand und nach einem Nachmittag, an dem der Zweite keine Sekunde schlafen darf.
Das Hinspiel war eine klare Geschichte: Makkabi gewann am 3. Spieltag beim Berliner AK 4:1. Diese Erinnerung schwingt jetzt mit – als Bürde für den Außenseiter und als Erwartung für den Favoriten. Makkabi trägt dabei selbst ein Zeichen der Unruhe: 30:30 Tore, komplette Balance – und eine Bilanz, die zwischen Anspruch und Realität pendelt. Der Berliner AK hat weniger Spiele als einige Konkurrenten, aber genau das hilft nur, wenn Punkte folgen. Dieses Spiel ist für beide eine Standortbestimmung: oben dranbleiben oder unten nicht absaufen.
Das Hinspiel endete ohne Sieger: TSG Neustrelitz spielte am 3. Spieltag 1:1 gegen BSV Eintracht Mahlsdorf. Auch das passt: zwei Teams, die wenig hergeben, Neustrelitz mit der deutlich strafferen Defensive (nur 22 Gegentore). Mahlsdorf steht für Stabilität, viele Unentschieden, eine Mannschaft, die selten kippt. Neustrelitz wirkt wie ein Team, das mit einem Ergebnis nach oben schieben kann. Wer hier gewinnt, setzt nicht nur ein Zeichen – er zwingt den Gegner, den Winterstaub sofort aus den Köpfen zu schütteln.
Und das Hinspiel war brutal deutlich: Klosterfelde gewann am 3. Spieltag 5:0 gegen Viktoria. Für Viktoria ist das eine Last und ein Antrieb zugleich: Man weiß, wie weit der Weg war – und wie weit er noch ist. Klosterfelde kommt mit der Chance, die eigene Position zu festigen, und mit dem Selbstbewusstsein eines klaren Hinrunden-Ergebnisses. Doch genau solche Spiele sind gefährlich: Für den Favoriten, weil der Gegner mit letzter Energie spielt. Für den Außenseiter, weil jeder Rückschlag wie ein weiterer Stein auf dem Rücken wirkt.
Das Hinspiel war ein Spektakel mit klarer Richtung: Tasmania gewann am 3. Spieltag bei Croatia 5:2. Diese sieben Tore stehen wie ein Leuchtfeuer über dem Rückspiel – als Warnung für Croatia und als Mahnung für Tasmania, nicht zu glauben, es gehe von allein. Croatia kassierte in der Saison bereits 36 Gegentore, Tasmania hat erst 17 zugelassen – der Unterschied ist hart. Aber gerade nach einer Woche voller Absagen kann ein Spiel schnell chaotisch werden. Tasmania will Ordnung. Croatia sucht ein Wunder, das man sich erst erarbeiten muss.
Das Hinspiel war dramatisch und torreich: Hansa II gewann am 3. Spieltag 4:3 gegen Sparta. Genau dieses Ergebnis macht das Rückspiel so geladen: Beide Defensiveinheiten sind verwundbar (Sparta 41 Gegentore, Hansa 36), beide Teams haben Offensivmomente – und beide wissen, wie schnell dieses Duell kippen kann. Wer hier verliert, bleibt im Gedränge stecken. Wer gewinnt, verschafft sich Luft – vielleicht nicht viel, aber in dieser Liga reicht manchmal schon ein Atemzug, um wieder klar zu sehen.
