Eine Spielabsage in der Regionalliga

Das Spiel wurde abgesagt. Das teilt der ZFC Meuselwitz dazu über Instagram mit: "Die für morgen angesetzte Partie gegen den BFC Preussen muss aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes leider ausfallen."

Lok Leipzig hat seine Dominanz zuletzt eingebüßt. Das überraschende 0:2 bei BFC Preussen kam zur Unzeit und zeigte erstmals seit Wochen, wie verwundbar der Spitzenreiter sein kann. Philip Fontein und Phil Butendeich trafen zu den entscheidenden Momenten, und Lok fand keine Mittel, die Wucht der eigenen Offensivreihe auf den Platz zu bringen. Der Greifswalder FC reist dagegen mit einem wichtigen Sieg an. Soufian Benyamina glich gegen Eilenburg kurz vor der Pause per Foulelfmeter aus, Osman Atilgan drehte das Spiel wenige Minuten nach Wiederanpfiff – ein Signal, dass das Team trotz schwieriger Saison immer wieder Widerstandskraft entwickelt. In Leipzig stehen sich nun ein enttäuschter Spitzenreiter und ein leidenschaftlich kämpfender Außenseiter gegenüber. ---

Heute, 19:00 Uhr FC Eilenburg Eilenburg BSG Chemie Leipzig BSG Chemie 19:00 live PUSH

Eilenburg kassierte in Greifswald eine bittere 1:2-Niederlage, bei der die frühe Führung durch Jeronimo Mattmüller nicht reichte. Nach dem Ausgleich und dem erneuten Rückstand verlor das Team spürbar die Bindung. Chemie Leipzig musste eine weitere ernüchternde Pleite hinnehmen. Das 0:2 gegen Meuselwitz, geprägt von zwei Treffern Andy Trübenbachs – erst per Foulelfmeter, später zum 0:2 –, zeigt erneut die strukturellen Probleme des Tabellen-16. Damit trifft in Eilenburg ein Team im Abstiegskampf auf eines, das ebenfalls mit jeder Partie unter wachsenden Druck gerät. ---

Heute, 20:20 Uhr FC Carl Zeiss Jena FC CZ Jena Hallescher FC HallescherFC 20:20 live PUSH

Jena reist mit einem kraftvollen Sieg aus Berlin in dieses Spitzenspiel. Beim 3:2 gegen BFC Dynamo drehten Maxim Hessel, Kevin Lankford und Kay Seidemann die Partie, nachdem ein Rückstand und ein vergebener Handelfmeter von Sören Reddemann die Begegnung hätten kippen lassen können. Halle dagegen musste im 2:2 gegen Babelsberg zwei Gegentreffer hinnehmen. Malek Fakhro traf sowohl zum 1:1 als auch zum 2:2, doch erneut offenbarte der HFC defensive Anfälligkeiten.

Es begegnen sich zwei Mannschaften, die auf einen Dreier hoffen ­– Jena offensiv beständig, Halle emotional und nie aufgebend. ---

Morgen, 14:00 Uhr FSV Zwickau FSV Zwickau Chemnitzer FC ChemnitzerFC 14:00 PUSH

Der FSV Zwickau holte beim 2:2 in Erfurt trotz 2:0-Pausenführung nur einen Punkt. Daniel Haubner und Lukas Eixler hatten früh vorgelegt, doch nach der Pause entglitt dem Team das Spiel. Chemnitz zeigte gegen Altglienicke Moral und Stabilität. Der 2:2-Endstand beruhte auf zwei Toren von Maurizio Grimaldi, der das Spiel nach dem Rückstand erst ausglich und dann drehte, ehe Altglienicke erneut traf. Ein traditionsreiches Duell, in dem beide Mannschaften zuversichtlich antreten. ---

Babelsberg kam beim 2:2 in Halle dank des späten Treffers von Alexander Leon Georgiadi zu einem wichtigen Punkt, zeigte aber erneut, wie schwer es der Mannschaft fällt, eine Führung über längere Zeit stabil zu halten. Der 1. FC Magdeburg II gewann mit 1:0 gegen Zehlendorf – ein knapper Erfolg, ermöglicht durch Robert Leipertz’ Treffer vor der Pause. Dass Nick Meier einen Foulelfmeter nicht verwandelte, unterstreicht jedoch, wie sehr die U23 noch mit der eigenen Konstanz ringt. Beide Teams suchen dringend nach einer stabilen Linie. ---

Zehlendorf unterlag in Magdeburg nur knapp mit 0:1. Die Mannschaft zeigte Einsatz, doch die fehlende Durchschlagskraft bleibt ein dauerhaftes Problem. Der parierte Foulelfmeter von Alexios Dedidis gegen Nick Meier hielt das Spiel zwar offen, half aber nicht, dringend benötigte Punkte einzufahren. Erfurt hingegen verpasste in einem emotionalen 2:2 gegen Zwickau trotz einer starken Aufholjagd den Sieg. Stanislav Fehler und Sejdo Durakov egalisierten einen 0:2-Rückstand.

Für Zehlendorf geht es weiter ums sportliche Überleben, Erfurt dagegen darf im Aufstiegsrennen keine Ausrutscher zulassen. ---

So., 23.11.2025, 13:00 Uhr BFC Dynamo BFC Dynamo FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde 13:00 live PUSH

Der BFC Dynamo verlor unglücklich 2:3 gegen Jena. Joey Breitfeld erzielte das 1:0, später traf Jan Shcherbakovski, sah aber kurz vor Schluss Gelb-Rot – eine Szene, die die Berliner zusätzlich schwächte. Luckenwalde enttäuschte beim 0:1 gegen Hertha BSC II. Der Gegentreffer durch Selim Telib gleich nach der Pause zeigte, wie schwer es dem Team in dieser Partie fiel, offensiven Druck aufzubauen. Beide Mannschaften stehen unter Druck: Der BFC Dynamo, um nicht weiter abzurutschen, Luckenwalde, um wieder in die Spur zu kommen. ---

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr VSG Altglienicke Altglienicke Hertha BSC Hertha BSC II 14:00 live PUSH