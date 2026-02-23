 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Eine Spielabsage in der Kreisoberliga

Was war in der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin und in der Uckermarkliga los?

von red · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Volkhard Patten

Verlinkte Inhalte

Kreisoberliga Prig./R
Uckermarkliga
Eiche Weisen
Neuruppin II
SpG Vierraden/Gartz

In der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin und in der Uckermarkliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Kreisoberliga Prignitz/Ruppin

BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 1949 – SV Union Neuruppin 1990 abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Uckermarkliga

Es fand kein Spiel statt.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________