Eine Spielabsage in der Bezirksliga

Bezirksliga Oberschwaben: Die Übersicht der Spiele des 8. Spieltags

Beim heutigen Auftakt des 8. Spieltag in der Bezirksliga Oberschwaben gab es eine Spielabsage.

---

Heute, 19:00 Uhr
SG Ertingen / Binzwangen
SG Ertingen / BinzwangenSG Ertingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/GöggingenKrauchenwies
Abgesagt

Das Spiel zwischen der SG Ertingen/Binzwangen und dem Der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen wurde abgesagt. Die Gäste teilen dies dazu auf Instagram mit: "Das heute Abend angesetzte Spiel unserer I. Mannschaft bei der SG Ertingen/Binzwangen wurde soeben aufgrund von Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt."

---

Morgen, 16:30 Uhr
SV Ochsenhausen
SV OchsenhausenOchsenhausen
VfB Gutenzell
VfB GutenzellGutenzell
16:30

Der SV Ochsenhausen (7 Punkte, Platz 12) überraschte am vergangenen Spieltag mit einem 1:0-Sieg in Krauchenwies und will nun nachlegen. Der VfB Gutenzell (9 Punkte, Platz 10) setzte sich zuhause knapp mit 3:2 gegen Blönried durch und liegt im gesicherten Mittelfeld. Beide Teams haben die Chance, sich mit einem Sieg weiter nach oben zu arbeiten.

--

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
FV Bad Saulgau 04
FV Bad Saulgau 04Bad Saulgau
SG Ringschnait / Mittelbuch
SG Ringschnait / MittelbuchSG Ringschnait
15:00

Der FV Bad Saulgau 04 (5 Punkte, Platz 15) kassierte beim 3:6 in Sulmetingen erneut viele Gegentore und sollte defensiv stabiler werden. Mit der SG Ringschnait/Mittelbuch (19 Punkte, Platz 2) kommt jedoch der erste Verfolger von Spitzenreiter Mengen, der mit einem 5:2 gegen Ertingen erneut seine Offensivstärke unter Beweis stellte. Für Bad Saulgau wird es ein schwerer Nachmittag, für Ringschnait geht es um den Anschluss an die Spitze.
---

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SGM Eberhardzell/UnterschwarzachSGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SV Sulmetingen
SV SulmetingenSulmetingen
15:00

Die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach (3 Punkte, Platz 16) unterlag in Mengen klar mit 0:3 und bleibt weiter sieglos. Der SV Sulmetingen (10 Punkte, Platz 7) hingegen schoss sich beim 6:3 gegen Bad Saulgau zum dritten Saisonsieg. Die Rollen sind klar verteilt, Eberhardzell braucht dringend Punkte, Sulmetingen will den Schwung mitnehmen.
---

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Kirchberg/Iller
TSV Kirchberg/IllerTSV Kirchberg/Iller
FC Mengen
FC MengenMengen
15:00live

Das absolute Topspiel des Spieltags: Der TSV Kirchberg/Iller (16 Punkte, Platz 3) gewann souverän mit 4:0 in Steinhausen und trifft nun auf den überragenden Tabellenführer. Der FC Mengen (21 Punkte, Platz 1) ist nach sieben Spielen makellos und siegte zuletzt 3:0 gegen Eberhardzell. Kirchberg will den Ligaprimus ärgern, Mengen möchte seine Serie fortsetzen.
---

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SF Hundersingen
SF HundersingenSF Hundersingen
SV Steinhausen an der Rottum
SV Steinhausen an der RottumSteinhausen
15:00

Die Sportfreunde Hundersingen (9 Punkte, Platz 9) retteten sich beim 2:2 in Uttenweiler spät und haben bewiesen, dass sie bis zum Ende gefährlich bleiben. Gegner Steinhausen (3 Punkte, Platz 17) wurde zuhause von Kirchberg mit 0:4 überrollt und steht auf dem vorletzten Platz. Hundersingen will sich im Mittelfeld etablieren, Steinhausen braucht dringend ein Erfolgserlebnis.
---

Morgen, 15:00 Uhr
FV Rot
FV RotRot b. Lauph
SV Uttenweiler
SV UttenweilerUttenweiler
15:00

Der FV Rot (1 Punkt, Platz 18) zeigte beim 4:4 in Sigmaringen Moral, wartet aber weiter auf den ersten Saisonsieg. Der SV Uttenweiler (8 Punkte, Platz 11) trennte sich zuletzt 2:2 von Hundersingen und braucht ebenfalls dringend Punkte, um nicht tiefer in den Abstiegskampf zu rutschen. Für Rot ist es ein richtungsweisendes Spiel, Uttenweiler steht ebenfalls unter Zugzwang.
---

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV Hohentengen
SV HohentengenHohentengen
SV Sigmaringen
SV SigmaringenSigmaringen
15:00

Ein echtes Derby steht bevor: Der SV Hohentengen (10 Punkte, Platz 8) verlor knapp mit 1:2 in Ummendorf und will sich vor eigenem Publikum rehabilitieren. Der SV Sigmaringen (14 Punkte, Platz 6) erlebte beim 4:4 gegen Schlusslicht Rot ein Wechselbad der Gefühle und wird nun auf drei Punkte aus sein. Beide Mannschaften spielen in der oberen Tabellenhälfte, ein Sieg könnte den Weg nach oben ebnen.
---

So., 28.09.2025, 17:00 Uhr
SGM Blönried/Ebersbach
SGM Blönried/EbersbachSGM Blönried/Ebersbach
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
17:00live

Die SGM Blönried/Ebersbach (7 Punkte, Platz 14) unterlag in Gutenzell mit 2:3 und steckt weiter im Tabellenkeller. Mit der SGM Ummendorf/Fischbach (15 Punkte, Platz 4) kommt ein Team, das zuletzt mit 2:1 gegen Hohentengen siegte und seine Ambitionen unterstrich. Blönried will zuhause überraschen, Ummendorf den Druck auf die Spitzenteams hochhalten.



