– Foto: Timo Babic
Eine Spielabsage gibt es in der Regionalliga
Regionalliga Nordost: Die Übersicht über das Nachholspiel
Ein Nachholspiel des 14. Spieltags der Regionalliga Nordost war eigentlich für den morgigen Mittwochabend geplant. Dabei sollte der Tabellenletzte FC Hertha 03 Zehlendorf auf den Vorletzten BSG Chemie Leipzig treffen. Nun wurde die Partie erneut abgesagt.
