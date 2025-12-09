 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
– Foto: Timo Babic

Eine Spielabsage gibt es in der Regionalliga

Regionalliga Nordost: Die Übersicht über das Nachholspiel

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nordost
Hertha BSC II
Erfurt
Babelsberg
FC CZ Jena

Ein Nachholspiel des 14. Spieltags der Regionalliga Nordost war eigentlich für den morgigen Mittwochabend geplant. Dabei sollte der Tabellenletzte FC Hertha 03 Zehlendorf auf den Vorletzten BSG Chemie Leipzig treffen. Nun wurde die Partie erneut abgesagt.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 09.12.2025, 18:00 Uhr
redAutor