 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
– Foto: André Nückel

Eine Spielabsage gibt es in der Oberliga

Oberliga Baden-Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 18. Spieltags

Der Rückrundenstart in der Oberliga verspricht ein dicht gedrängtes Tableau. Allerdings gibt es eine Spielabsage. In einem interessanten Match empfängt der FV Ravensburg den 1. Göppinger SV. Wie wird das Spiel enden? Mache hier bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit.

---

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
FC Denzlingen
FC DenzlingenDenzlingen
VfR Aalen
VfR AalenVfR Aalen
14:00live

Das Spiel wurde abgesagt. Das teilt der FC Denzlingen dazu mit: "Aufgrund der Platzverhältnisse im Einbollenstadion kann das Oberligaspiel zwischen dem FC Denzlingen und dem VfR Aalen am Samstag nicht angepfiffen werden. Das Spiel soll am Samstag, 6. Dezember, um 14 Uhr nachgeholt werden."

---

Morgen, 14:00 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen
TSV Essingen
TSV EssingenTSV Essingen
14:00

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen empfängt den TSV Essingen und braucht als Sechzehnter dringend Stabilität gegen den Tabellenvierten. Essingen reist mit 29 Punkten an und will im Rennen um Rang drei mindestens Schritt halten.

Morgen, 14:00 Uhr
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürk Neckars
Türkischer SV Singen
Türkischer SV SingenTSV Singen
14:00

Türkspor Neckarsulm trifft auf den Türkischer SV Singen – ein Duell der Nachbarn aus dem Mittelfeld. Neckarsulm (19 Punkte) könnte mit einem Heimsieg an Singen (22) vorbeiziehen und sich von der Gefahrenzone lösen.

Morgen, 14:00 Uhr
1. CfR Pforzheim
1. CfR PforzheimPforzheim
Karlsruher SC
Karlsruher SCKarlsruhe II
14:00live

Der 1. CfR Pforzheim misst sich mit dem Karlsruher SC II und möchte den Anschluss an die obere Hälfte festigen. Karlsruhe II steht punktgleich bei 19 Zählern und kann mit einem Auswärtserfolg einen unmittelbaren Tabellennachbarn überholen.

Morgen, 14:00 Uhr
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
14:00live

TSG Backnang bekommt es mit dem VfR Mannheim zu tun, der als Zweiter auf den Spitzenplatz schielt. Die Gastgeber stehen bei 19 Punkten und benötigen Effizienz, um dem Favoriten Paroli zu bieten.

Morgen, 14:30 Uhr
SV Oberachern
SV OberachernOberachern
FSV Hollenbach
FSV HollenbachHollenbach
14:30

SV Oberachern spielt gegen den FSV Hollenbach und möchte nach solidem Herbstkurs den Abstand nach unten wahren. Hollenbach rangiert mit 20 Punkten knapp hinter dem Mittelfeld und peilt einen Auswärtsimpuls an.

Morgen, 14:30 Uhr
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb.
1. Göppinger SV
1. Göppinger SV1. Göpp. SV
14:30live

FV Ravensburg trifft auf den 1. Göppinger SV – oben gegen unten mit unterschiedlichen Zwängen. Ravensburg (28 Punkte) kann die Top vier attackieren, Göppingen benötigt als Fünfzehnter jeden Zähler für das Minimalziel Klassenerhalt.

Wie wird das Spiel enden? Mache hier bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit.

---

Morgen, 14:30 Uhr
SSV Reutlingen
SSV ReutlingenReutlingen
FC 08 Villingen
FC 08 VillingenVillingen
14:30live

SSV Reutlingen empfängt den FC 08 Villingen und sucht nach Konstanz in Reichweite des Tabellenmittelfelds. Villingen steht mit 27 Punkten vor Reutlingen (19) und will seine Position in der Verfolgergruppe behaupten.

Morgen, 15:00 Uhr
FC Nöttingen
FC NöttingenFC Nöttingen
1. FC Normannia Gmünd
1. FC Normannia GmündNorm. Gmünd
15:00

FC Nöttingen spielt gegen den 1. FC Normannia Gmünd und möchte Rang drei zum Rückrundenauftakt festigen. Gmünd reist als Siebzehnter an und braucht eine kompakte Vorstellung, um im Abstiegskampf zu punkten.

21.11.2025, 17:15 Uhr
Timo Babic