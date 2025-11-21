Eine Spielabsage gibt es in der Oberliga

Der Rückrundenstart in der Oberliga verspricht ein dicht gedrängtes Tableau. Allerdings gibt es eine Spielabsage. In einem interessanten Match empfängt der FV Ravensburg den 1. Göppinger SV. Wie wird das Spiel enden? Mache hier bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit.
---
Das Spiel wurde abgesagt. Das teilt der FC Denzlingen dazu mit: "Aufgrund der Platzverhältnisse im Einbollenstadion kann das Oberligaspiel zwischen dem FC Denzlingen und dem VfR Aalen am Samstag nicht angepfiffen werden. Das Spiel soll am Samstag, 6. Dezember, um 14 Uhr nachgeholt werden."
---
Der 1. CfR Pforzheim misst sich mit dem Karlsruher SC II und möchte den Anschluss an die obere Hälfte festigen. Karlsruhe II steht punktgleich bei 19 Zählern und kann mit einem Auswärtserfolg einen unmittelbaren Tabellennachbarn überholen.
Wie wird das Spiel enden? Mache hier bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit.
---
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________