"Eine solche Serie gibt uns Selbstvertrauen" - Wolff verlängert

Mit fünf Spielen ohne Niederlage reist der FV Ravensburg mit einer stabilen Serie nach Villingen. „Eine solche Serie gibt uns natürlich Selbstvertrauen. Im Training merkt man, dass die Intensität hoch ist und die Jungs mit einer positiven Grundstimmung arbeiten“, so Soyudogru. „Gleichzeitig ist es wichtig, fokussiert zu bleiben und sich nicht auf den bisherigen Ergebnissen auszuruhen. Wir müssen weiter hungrig bleiben.“

Das Hinspiel gegen den FC 08 Villingen endete aus Ravensburger Sicht mit einer 1:3-Niederlage. Für Soyudogru liefert diese Partie wichtige Ansatzpunkte für das Rückspiel. „Im Hinspiel haben wir vor allem in entscheidenden Momenten nicht konsequent genug verteidigt und dem Gegner zu viele Räume gelassen. Offensiv hatten wir durchaus Möglichkeiten, das Spiel noch zu drehen, waren dabei aber nicht zielstrebig genug.“

Für das kommende Duell formuliert er klare Anforderungen: „Für das Rückspiel wird es entscheidend sein, kompakter aufzutreten, die Zweikämpfe anzunehmen und unsere Chancen konsequenter zu nutzen.“

Einschätzung des Gegners

In der Tabelle liegt Villingen aktuell nur drei Punkte hinter Ravensburg, entsprechend hoch ist die Bedeutung der Begegnung. „Wir wollen natürlich den Abstand vergrößern, während Villingen genau das Gegenteil erreichen möchte. Deshalb erwarten wir ein sehr intensives Spiel“, sagt Soyudogru.

Die Stärken des Gegners sieht er klar umrissen: „Villingen verfügt über viel Tempo in der Offensive, ist körperlich präsent und bei Standardsituationen sehr gefährlich. Darauf müssen wir vorbereitet sein und entsprechend dagegenhalten.“

Vertragsverlängerungen als Signal

Auch abseits des Spielfelds hat der FV Ravensburg in dieser Woche wichtige Personalentscheidungen getroffen. Mit Yilmaz Daler wurde ein zentraler Leistungsträger langfristig gebunden. „Wir freuen uns sehr über die Vertragsverlängerung. Yilmaz ist nicht nur sportlich ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft, sondern übernimmt auch innerhalb der Mannschaft Verantwortung“, erklärt Soyudogru. „Solche Spieler geben Stabilität und sind für die Entwicklung des Teams enorm wertvoll. Er gehört zu den wichtigsten Spielern in unserem Kader.“

Zusätzlich verkündete der Verein am heutigen Mittwoch die Verlängerung mit Yannik Wolff. In der Mitteilung heißt es: „Liebe FV Fans - es freut uns euch mitteilen zu dürfen, das mit Yannik Wolff ein weiterer Spieler seinen Vertrag vorzeitig bis 2027 verlängert hat!“ Der Verteidiger war im vergangenen Sommer vom Göppinger SV nach Ravensburg gewechselt. „Bedauerlicherweise hat er sich gleich am ersten Spieltag schwer an der Schulter verletzt und musste deshalb die komplette Hinrunde aussetzen.“ Umso wichtiger war sein jüngster Schritt zurück auf den Platz: „Sein Comeback über die volle Spielzeit konnte Yannik vergangenen Samstag gegen Reutlingen feiern!“ Abschließend betont der Verein: „Lieber Yannik - wir freuen uns auf viele weitere Spiele im Trikot des FV Ravensburg!“



