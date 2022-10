Eine Serie wird enden, doch der der Amateurfußball gewinnt Im Spitzenspiel der Kreisliga B erwartet der BSC Rehberge den ASV Berlin

Acht Spiele, acht Siege: mit dieser unglaublichen Bilanz sind in der Kreisliga B Staffel 1 gleich zwei Mannschaften gestartet. Am Wochenende treffen beide aufeinander.

Beide Mannschaften, sowohl der BSC Rehberge II, als auch der ASV Berlin, hatten einen überragenden Start in die Saison, erkennt auch Gastgeber-Trainer Maurice Kliemannel. Nicht von ungefähr kommt daher seine Einschätzung: „Wir erwarten ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem beide Mannschaften alle Kräfte mobilisieren werden, um als Sieger vom Platz zu gehen.“

Bislang bekleiden die Gäste aufgrund des besseren Torverhältnis den ersten Rang. Doch vor den eigenen Zuschauern möchte der BSC den Platz übernehmen: „Entscheidend wird sein, wer die nötige Geduld, Coolness und am Ende auch die Bereitschaft, um die nötigen extra Meter an den Tag zu legen.“

Aber wie heißt es so schön: die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive Meisterschaften. Bislang konnte der ASV vier und damit die Hälfte aller Spiele ohne Gegentreffer bestreiten. Die Gastgeber hingegen haben seit dem ersten Saisonspiel immer mindestens einen Treffer hinnehmen müssen. Wer also steht am Sonntag stabiler? Mindestens eine der Serie wird enden, wie Kliemannel bilanziert: „Es ist schade, dass eine der beiden Serien am Sonntag reißen wird.“