Eine Serie endet am Sonntag In der Fußball-Kreisliga A Heinsberg empfängt Würm-Lindern, das zu Hause alle Spiele gewann, den verlustpunktfreien Tabellenführer Dynamo Erkelenz. von Aachener Zeitung · Gestern, 08:19 Uhr · 0 Leser

Union Würm-Lindern hat das Nachholspiel beim SC Selfkant verloren und kämpft nun um Platz zwei. Am Sonntag kommt der verlustpunktfreie Tabellenführer Dynamo Erkelenz. – Foto: Royal

Es ist eine vorentscheidende Woche für die SG Union Würm-Lindern in der Fußball-Kreisliga A Heinsberg. Wer auf die Tabelle schaut, sieht, dass der Tabellenzweite 17 Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter Dynamo Erkelenz hat. Im Grunde ein fast uneinholbarer Vorsprung. Doch aufgrund dreier ausgefallener Partien machte sich Würm-Lindern Hoffnung, den Vorsprung schrumpfen zu lassen.

Ein Nachholspiel stand an diesem Donnerstag an, ehe am Sonntag das Spitzenspiel in Würm-Lindern steigt. Es war klar, dass die Aufgabe am Donnerstag für Würm-Lindern eine große Hausnummer ist, musste man doch zum Tabellendritten SC Selfkant reisen. Und das Vorhaben, den Rückstand zu verkürzen, gelang nicht. Würm-Lindern unterlag mit 1:2. Bram Loete und Tino Beckers schossen den SC Selfkant in Halbzeit eins auf die Siegerstraße, nachdem Tino Beckers im zweiten Durchgang einen Foulelfmeter verschossen hatte und Mika Kreutzer für Würm-Lindern verkürzte, keimte noch einmal Hoffnung auf. Es blieb jedoch beim 2:1 für den SC Selfkant, der sich mit dem Sieg auf Rang zwei schob.

Am Sonntag kommt nun der verlustpunktfreie Spitzenreiter Dynamo Erkelenz nach Würm-Lindern und könnte mit einem Sieg die Meisterschaft und den Aufstieg wohl schon so gut wie perfekt machen. Aber auch für Würm-Lindern und den SC Selfkant ist noch alles drin: Der zweite Platz kann bei entsprechenden Punktekoeffizienten auch zum Aufstieg reichen.