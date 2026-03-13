Eine Serie endet am Sonntag

Es ist eine vorentscheidende Woche für die SG Union Würm-Lindern in der Fußball-Kreisliga A Heinsberg. Wer auf die Tabelle schaut, sieht, dass der Tabellenzweite 17 Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter Dynamo Erkelenz hat. Im Grunde ein fast uneinholbarer Vorsprung. Doch aufgrund dreier ausgefallener Partien machte sich Würm-Lindern Hoffnung, den Vorsprung schrumpfen zu lassen.
Ein Nachholspiel stand an diesem Donnerstag an, ehe am Sonntag das Spitzenspiel in Würm-Lindern steigt. Es war klar, dass die Aufgabe am Donnerstag für Würm-Lindern eine große Hausnummer ist, musste man doch zum Tabellendritten SC Selfkant reisen.
Und das Vorhaben, den Rückstand zu verkürzen, gelang nicht. Würm-Lindern unterlag mit 1:2. Bram Loete und Tino Beckers schossen den SC Selfkant in Halbzeit eins auf die Siegerstraße, nachdem Tino Beckers im zweiten Durchgang einen Foulelfmeter verschossen hatte und Mika Kreutzer für Würm-Lindern verkürzte, keimte noch einmal Hoffnung auf. Es blieb jedoch beim 2:1 für den SC Selfkant, der sich mit dem Sieg auf Rang zwei schob.
Am Sonntag kommt nun der verlustpunktfreie Spitzenreiter Dynamo Erkelenz nach Würm-Lindern und könnte mit einem Sieg die Meisterschaft und den Aufstieg wohl schon so gut wie perfekt machen.
Aber auch für Würm-Lindern und den SC Selfkant ist noch alles drin: Der zweite Platz kann bei entsprechenden Punktekoeffizienten auch zum Aufstieg reichen.
Im neuen Jahr durfte Würm-Lindern erst zweimal ran und siegte in beiden Spielen jeweils souverän mit 2:0. Die Defensive tritt dabei bislang sehr stark auf, auch wenn Geilenkirchen und Rurich noch nicht den ganz großen Test darstellten.
Erkelenz musste schon viermal ran im neuen Jahr und konnte zwar viermal gewinnen, drehte die Partien gegen Rurich und Brachelen aber jeweils erst in den Schlussminuten. Dabei waren beim Team von Trainer Hüseyin Bozkurt immer mal Phasen dabei, in denen man nicht so souverän auftrat. So verschlief man gegen den Tabellenvierten Brachelen die erste Hälfte und lag verdient mit 0:2 hinten. Erst eine deutliche Leistungssteigerung sorgte noch für den Sieg.
Die dünne Personaldecke macht zusätzlich Sorgen, doch wenn Erkelenz seine Qualitäten abruft, ist man der Favorit. Doch chancenlos sieht man sich bei Würm-Lindern nicht. Die Mannschaft von Trainer Sean King ist zu Hause noch ohne Punktverlust und will so die entscheidenden Kräfte freisetzen, um Erkelenz die ersten Verlustpunkte beizubringen.
Die Spiele am Sonntag: Schafhausen II - Scherpenseel-Grotenrath (So., 13.00), Oberbruch - Waldenrath-Straeten, Golkrath - SC Selfkant, VfR Übach-Palenberg - Breberen, Dremmen - Geilenkirchen-Hünshoven, Millich - Rurich, Würm-Lindern - Dynamo Erkelenz (alle So., 15.00), Brachelen - Karken (So., 15.15)
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