„Eine sensationelle Entwicklung“ – Stimmen zum Heide-Transfer von Haching nach Berlin

Konstantin Heide (r.) ist Haching-Präsident Manni Schwabl (Mitte) schon 2017 beim Merkur-Cup-Finale in Warngau positiv aufgefallen. – Foto: IMAGO/Sven Leifer

Jetzt haben es auch die beiden Klubs bestätigt. Konstantin Heide wechselt zu Hertha BSC. Die Stimmen zum Transfer des Keepers in die Haupstadt.

München – Am Freitag meldeten beide Vereine Vollzug. Konstantin Heide verlässt die SpVgg Unterhaching und unterschreibt bis 2028 bei Hertha BSC. Dort wird der U17-Welt- und Europameister mit der Nummer 13 auflaufen. In Berlin trifft der 19-Jährige mit Maurice Krattenmacher auf einen alten Bekannten. Manfred Schwabl erinnert sich an „emotionale Highlights“ mit Konstantin Heide

Zum Abschied gab es warme Worte für den scheidenden Schlussmann. „Ich habe Konsti das erste Mal im Merkur-Cup-Finale 2017 in Warngau so richtig wahrgenommen. Damals hat er mich schon beeindruckt mit der Art und Weise, wie er sein Tor verteidigt hat. Er hat es durchgezogen und hat eine sensationelle Entwicklung gemacht“, wird Präsident Manni Schwabl in der Pressemitteilung der Vorstädter zitiert. „Seine sportlichen Erfolge - wie beispielsweise die U17-Welt- und Europameistertitel und sein 3.-Liga- Debüt mit 17 - waren für uns alle emotionale Highlights, an die wir uns gerne erinnern werden. Wir wünschen ihm alles erdenklich Gute für seinen weiteren Weg.“