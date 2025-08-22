„Eine sensationelle Entwicklung“ – Stimmen zum Heide-Transfer von Haching nach Berlin

Jetzt haben es auch die beiden Klubs bestätigt. Konstantin Heide wechselt zu Hertha BSC. Die Stimmen zum Transfer des Keepers in die Haupstadt.
München – Am Freitag meldeten beide Vereine Vollzug. Konstantin Heide verlässt die SpVgg Unterhaching und unterschreibt bis 2028 bei Hertha BSC. Dort wird der U17-Welt- und Europameister mit der Nummer 13 auflaufen. In Berlin trifft der 19-Jährige mit Maurice Krattenmacher auf einen alten Bekannten.
Zum Abschied gab es warme Worte für den scheidenden Schlussmann. „Ich habe Konsti das erste Mal im Merkur-Cup-Finale 2017 in Warngau so richtig wahrgenommen. Damals hat er mich schon beeindruckt mit der Art und Weise, wie er sein Tor verteidigt hat. Er hat es durchgezogen und hat eine sensationelle Entwicklung gemacht“, wird Präsident Manni Schwabl in der Pressemitteilung der Vorstädter zitiert.
„Seine sportlichen Erfolge - wie beispielsweise die U17-Welt- und Europameistertitel und sein 3.-Liga- Debüt mit 17 - waren für uns alle emotionale Highlights, an die wir uns gerne erinnern werden. Wir wünschen ihm alles erdenklich Gute für seinen weiteren Weg.“
Für Sportdirektor Markus Schwabl „ist Konsti ein Beispiel dafür, dass es möglich ist, einen Spieler zu entwickeln, der es vom Kleinfeld bis in die 3. Liga schafft“. Den Juniorennationalspieler hätten schon früh Ehrgeiz, Disziplin und seine besondere Persönlichkeit ausgezeichnet. „Das war auch die Basis für die internationalen Erfolge mit den deutschen U-Mannschaften. Wir freuen uns, dass ein langjähriger Hachinger jetzt den nächsten Schritt machen kann.“
Heide selbst ist dankbar für die Zeit in Haching, „verbunden mit schönen Erinnerungen und großen Meilensteinen in meiner noch jungen Karriere“. Nach seiner Unterschrift in der Hauptstadt freut er sich auf die neue Herausforderung: „Die Gespräche mit allen Verantwortlichen waren von Beginn an wirklich sehr gut und mir wurde ein klarer Plan aufgezeigt. Diesen will ich verfolgen und die Mannschaft bestmöglich dabei unterstützen, alle gesteckten Ziele zu erreichen. Es ist ein neuer Lebensabschnitt, den ich absolut motiviert angehe.“