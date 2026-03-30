Eine seltene Gelegenheit: Dingolfing & die Lust auf die Löwen

Die Löwen um Sigurd "Sigi" Haugen (li.) kommen am Dienstag nach Dingolfing und messen sich mit den Landesliga-Kickern des FC. – Foto: Wolfg Zink, Paul Hofer

Für den FC Dingolfing ist es ein Höhepunkt in der jüngeren Vereinshistorie: Am morgigen Dienstagnachmittag kommen die Profis des TSV 1860 München in der BMW-Stadt und bestreiten im Rahmen ihrer "Regio-Tour" ein Testspiel gegen die Landesliga-Mannschaft des FCD. Auch wenn der Termin an einem Werktag um 15:30 Uhr nicht unbedingt fanfreundlich ist, hoffen die Verantwortlichen auf 1.500 plus X Zuschauer. Das Beste an der ganzen Sache: Der Eintritt ist für alle frei!

Morgen, 15:30 Uhr FC Dingolfing Dingolfing TSV 1860 München TSV 1860 15:30 live PUSH



Sportlich haben sich die Dingolfinger bestens eingestimmt auf den Vergleich mit den Profis aus München-Giesing. Fünf von sechs Partien nach der Winterpause hat der FCD in der Landesliga Mitte für sich entscheiden können. "Als Amateurfußballer bekommt man nur sehr, sehr selten die Gelegenheit, sich mit Profis messen zu dürfen. Dementsprechend ist das eine tolle Sache, auf die sich die Mannschaft freut. Leider sind wir personell nicht ganz so besetzt, wie wir uns das gewünscht hätten. Den Kader werden wir deshalb mit einigen Jungs aus der Kreisliga-Mannschaft und U19 auffüllen. Auf dem Spielfeld wollen wir uns bestmöglich wehren und ein akzeptables Ergebnis erzielen", lässt Dingolfings Cheftrainer Thomas Seidl vor der Begegnung wissen. Der erfahrene Coach und seine Mannschaft haben derzeit kaum eine Verschnaufpause. Am langen Osterwochenende sind die Dingolfinger bereits in der Liga wieder im Doppeleinsatz. Am Karsamstag geht`s gegen Roding, am Ostermontag steht dann die Auswärtsfahrt in die nördliche Oberpfalz zum SV Etzenricht an.









Die Löwen kommen am Dienstag mit einem Erfolgserlebnis im Gepäck nach Niederbayern. Am vergangenen Samstag setzte sich Elf von Coach Markus Kauczinski nach hartem Kampf mit 1:0 beim SSV Jahn Regensburg durch und zog damit ins Totopokal-Finale ein, wo am 23. Mai die Würzburger Kickers der Gegner sein werden. Am Dienstag in Dingolfing soll der komplette Kader mit an Bord sein. "Die Vorkehrungen sind getroffen, wir haben ein geübtes Orga-Team am Start. Wir sind bereit", erklärt Dingolfings Sportlicher Leiter Manuel Wimmer, der hofft, dass der Wettergott ein wenig mitspielt und es zumindest trocken bleibt.









Die Partie wird freilich auch im Zeichen des Gedenkens an den am gestrigen Sonntag verstorbenen Karsten Wettberg stehen. Der "König von Giesing" führte die Löwen 1991 zurück in die 2. Liga. 54 (!) Pflichtspiele blieb er mit den Sechzigern ungeschlagen, was ihm bei den "Blauen" Legendenstatus einbrachte. Unvergessen wird vor allem auch sein legendäres Aufstiegsinterview bleiben, als er von euphorisierten Fans bis auf die Unterhose ausgezogen wurde und (fast) nackt Reporter Edgar Endres vom BR Rede und Antwort stand - für immer ein Stück Fernseh- und Fußballgeschichte!