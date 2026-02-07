Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Eine selbst-verschuldet undankbarere Aufgabe für den 1. FC Monheim
Der 1. FC Monheim hat am Sonntag mit der SpVg. Schonnebeck ein Team zu Gast, das stets zur Spitzengruppe der Fußball-Oberliga zählt. Für Trainer Dennis Ruess ist klar: Sein Team muss ein anderes Gesicht zeigen als zuletzt.
von Georg Amend · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
Monheim hofft nach der offensiven Nullnummer wieder auf eigene Treffer. – Foto: IMAGO/ Klumpen Sportfoto
Die 0:1-Niederlage zum Rückrunden-Auftakt der Oberliga vergangenen Sonntag beim SV Blau-Weiß Dingden beschäftigt den 1. FC Monheim (FCM) noch ein Stückweit – doch mit der Heimpartie am Sonntag (15 Uhr) gegen die SpVg. Schonnebeck steht schon die nächste schwere Aufgabe vor der Tür. So sagt Trainer Dennis Ruess: „Wir sind massiv selber schuld, dass wir in Dingden nichts geholt haben. Hätten wir das getan, hätten wir jetzt ein Spiel, das wir in die Kategorie Bonusspiel einsortieren könnten. Jetzt ist es schon so, dass wir Minimum etwas holen müssen.“