„Eine sehr schwere Aufgabe“ – Gilching trifft auf Tabellenführer

Die Rückrunde beginnt für den TSV Gilching-Argelsried am Sonntag (14 Uhr) mit einem absoluten Knaller-Spiel beim SC Olching.
Um eine Spitzenmannschaft zu sein, muss man auch die Spitzenspiele gewinnen. Genau daran hapert es beim TSV Gilching-Argelsried in dieser Saison noch. Gegen die derzeit sieben besten Teams der Saison gelang in der Vorrunde nur ein einziger Sieg (4:1 gegen den SV Waldeck-Obermenzing München). Auch deshalb hat der Tabellendritte nach der Hinserie mit acht Punkten einen respektablen Abstand zu Tabellenführer SC Olching. Am Sonntag (14 Uhr) können die Gilchinger daran etwas ändern. Bereits zum Start in die Rückrunde kommt es in Olching zum Aufeinandertreffen der beiden ehemaligen Landesligisten. Für den TSV gilt dabei das Motto: Verlieren verboten. „Elf Punkte werden auf die Olchinger kaum aufzuholen sein, dann ist die Meisterschaft zu weit weg“, sagt Gilchings Trainer Christian Rodenwald.
Am besten wäre es für sein Team natürlich, wenn die drei Punkte mit nach Gilching wandern würden. Daheim ist der SCO in dieser Spielzeit allerdings noch ungeschlagen, selbst der SV Planegg-Krailling konnte dort vor drei Wochen nach 3:0-Führung nicht gewinnen. „Es wird eine sehr schwere Aufgabe. Ziel muss es sein, irgendwie ein Tor mehr zu schießen“, sagt Rodenwald. Im Hinspiel gelang dies nicht, immerhin machten die Gilchinger Fußballer in der Nachholpartie Anfang Oktober einen 0:2-Rückstand noch wett und hätten am Ende beinahe sogar noch den 3:2-Siegtreffer erzielt.
Ähnlich wie damals erwartet Rodenwald am Sonntag auf tiefem Geläuf einen Kampf auf Biegen und Brechen. „Olching wird wieder früh anlaufen und mit vielen langen Bällen auf ihre Spitzen spielen“, vermutet er. „Wir werden im Vergleich zum Denklingen-Spiel nochmal eine Schippe drauflegen müssen“, konstatiert der Übungsleiter. Trotz des 4:0-Erfolges am vergangenen Wochenende hatte der TSV zu viele Schwächen gezeigt.
Sorgen bereitet Rodenwald die personelle Lage in der Innenverteidigung. Youngster Tarik Kluge ist nach seiner Gehirnerschütterung gegen Denklingen zwar wieder einsatzbereit. Doch hinter dem Einsatz von Maximilian König steht wegen muskulärer Probleme ein dickes Fragezeichen. Möglicher Ersatz könnten Maximilian Hölzl, Felix Sambs oder Oliver Henecka sein. Immerhin konnte Maximilian Karl die gesamte Woche trainieren und kehrt in den Kader zurück. Kurios: Von den vergangenen sieben Partien gegen Olching endeten sechs mit einem Unentschieden. Der letzte Sieg des TSV Gilching-Argelsried datiert vom 17. Juli 2019 (3:1 in Olching).