„Eine sehr schwere Aufgabe“ – Gilching trifft auf Tabellenführer

Um eine Spitzenmannschaft zu sein, muss man auch die Spitzenspiele gewinnen. Genau daran hapert es beim TSV Gilching-Argelsried in dieser Saison noch. Gegen die derzeit sieben besten Teams der Saison gelang in der Vorrunde nur ein einziger Sieg (4:1 gegen den SV Waldeck-Obermenzing München). Auch deshalb hat der Tabellendritte nach der Hinserie mit acht Punkten einen respektablen Abstand zu Tabellenführer SC Olching. Am Sonntag (14 Uhr) können die Gilchinger daran etwas ändern. Bereits zum Start in die Rückrunde kommt es in Olching zum Aufeinandertreffen der beiden ehemaligen Landesligisten. Für den TSV gilt dabei das Motto: Verlieren verboten. „Elf Punkte werden auf die Olchinger kaum aufzuholen sein, dann ist die Meisterschaft zu weit weg“, sagt Gilchings Trainer Christian Rodenwald.

Am besten wäre es für sein Team natürlich, wenn die drei Punkte mit nach Gilching wandern würden. Daheim ist der SCO in dieser Spielzeit allerdings noch ungeschlagen, selbst der SV Planegg-Krailling konnte dort vor drei Wochen nach 3:0-Führung nicht gewinnen. „Es wird eine sehr schwere Aufgabe. Ziel muss es sein, irgendwie ein Tor mehr zu schießen“, sagt Rodenwald. Im Hinspiel gelang dies nicht, immerhin machten die Gilchinger Fußballer in der Nachholpartie Anfang Oktober einen 0:2-Rückstand noch wett und hätten am Ende beinahe sogar noch den 3:2-Siegtreffer erzielt.