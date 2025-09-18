"Eine sehr schöne Momentaufnahme"

Nach den Ergebnissen der letzten Wochen und einer Siegesserie von drei Spielen in Folge, könnte die Stimmung im Lager des VfB Apolda kaum besser sein. Einen großen Anteil an diesem Erfolg hat Apoldas Torjäger Anton Rabe. Im FuPa-Interview spricht der erst 21-jährige über die Gründe für den Aufwind, seine eigenen Ansprüche und den kommenden Gegner.
Nach dem Start der neuen Saison und der Auftaktniederlage gegen das Spitzenteam aus Kahla, zeigte der VfB Apolda in den drei folgenden Ligaspielen eine deutliche Leistungssteigerung und holte aus den drei Partien mit drei Siegen die maximale Punkteausbeute. „Wir stehen defensiv stabil, verteidigen als Mannschaft und vorne nutzen wir endlich die Chancen – anders als beim ersten Spiel gegen Chemie Kahla“, sagt Apoldas Torjäger Anton Rabe. Mit vier Treffern aus drei Spielen hat Rabe selbst einen enormen Anteil am derzeitigen Aufwind des VfB Apolda. Rabe selbst ist schon in jungen Jahren eine tragende Säule der Mannschaft. Der 21-jährige Mittelfeldspieler überzeugt vor allem mit seiner Schnelligkeit und der nötigen Torgefahr. „Nach vier Saisons im Männerbereich möchte ich weiter zum Führungsspieler werden und mit guten Leistungen vorangehen“, sagt er selbstbewusst.
Die Mannschaft und auch Anton Rabe selbst bleibt trotz der euphorisierenden letzten Wochen bodenständig und kann die aktuelle Phase gut einordnen. „Die aktuelle Situation ist eine schöne Momentaufnahme, aber wir wissen auch, dass wir jedes Spiel wie ein Endspiel angehen müssen. Wir dürfen uns nicht ausruhen, wenn wir weiter punkten und frühzeitig nichts mit dem Abstieg zu tun haben wollen“, betont Rabe. Mit Greiz wartet nun ein körperlich starker Gegner, gegen den Apolda in der Vergangenheit Probleme hatte. „Diesmal wollen wir es besser machen und die drei Punkte bei uns behalten“, ist Rabe optimistisch auch am kommenden Wochenende siegreich zu sein und den vierten Sieg in Folge einzufahren. Nach durchwachsenen ersten Saisonspielen dürfte auch der 1. FC Greiz zu alter Stärke zurückgefunden haben. Nach dem Highlightspiel im Pokal gegen den FC Carl-Zeiss Jena gelang der Mannschaft von Kevin Brettfeld am vergangenen Wochenende ein Unentschieden gegen das Topteam Chemie Kahla.