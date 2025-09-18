"Eine sehr schöne Momentaufnahme"

Im Hier und Jetzt bleiben

Die Mannschaft und auch Anton Rabe selbst bleibt trotz der euphorisierenden letzten Wochen bodenständig und kann die aktuelle Phase gut einordnen. „Die aktuelle Situation ist eine schöne Momentaufnahme, aber wir wissen auch, dass wir jedes Spiel wie ein Endspiel angehen müssen. Wir dürfen uns nicht ausruhen, wenn wir weiter punkten und frühzeitig nichts mit dem Abstieg zu tun haben wollen“, betont Rabe. Mit Greiz wartet nun ein körperlich starker Gegner, gegen den Apolda in der Vergangenheit Probleme hatte. „Diesmal wollen wir es besser machen und die drei Punkte bei uns behalten“, ist Rabe optimistisch auch am kommenden Wochenende siegreich zu sein und den vierten Sieg in Folge einzufahren. Nach durchwachsenen ersten Saisonspielen dürfte auch der 1. FC Greiz zu alter Stärke zurückgefunden haben. Nach dem Highlightspiel im Pokal gegen den FC Carl-Zeiss Jena gelang der Mannschaft von Kevin Brettfeld am vergangenen Wochenende ein Unentschieden gegen das Topteam Chemie Kahla.