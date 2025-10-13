„Eine sehr erwachsene Leistung“, Landolfshausen/Seulingen zerlegt RSV

„Es war ein wichtiger Spieltag für uns, wir als Zweiter gegen den Vierten, parallel spielte der Erste gegen den Dritten“, erklärte Heberling. „Wir wollten unsere Hausaufgaben machen, die drei Punkte zu Hause behalten und gerade gegen eine Mannschaft, die oben mitspielt, nichts anbrennen lassen.“

Die Partie begann furios. Schon nach wenigen Sekunden hatte der TSV die erste Großchance, ehe nach zehn Minuten das frühe 1:0 fiel – allerdings durch ein Eigentor des RSV. „Das war natürlich gut für uns, dass wir so früh in Führung gehen. Danach hatten wir direkt noch eine hundertprozentige, die wir liegen lassen“, berichtete Heberling.

Kurz vor der Pause erhöhte Rolf-Hendrik Ziegner nach einem clever ausgeführten Freistoß von Ladushan Ravindran auf 2:0 (36.). „Henne läuft da super ein. Das war dann auch der Halbzeitstand, wir haben in der ersten Halbzeit aus dem Spiel heraus eigentlich gar nichts zugelassen“, so der TSV-Coach.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Landolfshausen dominant. „Wir wollten schnellstmöglich das dritte Tor machen, um den Sack zuzumachen“, erklärte Heberling. Das gelang nach rund einer Stunde, als erneut Ziegner nach einem Einwurf von Yannick Meck per Volley traf. „Danach hat RSV noch mal Druck gemacht, war über Standards und hohe Bälle gefährlich, aber unser Keeper hält da überragend zweimal stark.“

In der Schlussphase sorgten Leo Johann Roy (83.) und erneut Ziegner (85.) für den deutlichen Endstand. „Das 4:0 hat das Spiel endgültig entschieden, und das 5:0 war das Sahnehäubchen“, fasste Heberling zusammen.

Zufrieden zeigte sich der Trainer vor allem mit der Art und Weise, wie seine Mannschaft das Spiel anging:

„Wir haben sehr diszipliniert gegen den Ball gespielt, kaum etwas zugelassen und versucht, trotz des hohen Anlaufens von Göttingen spielerische Lösungen zu finden. Das war eine sehr erwachsene Leistung, auf die wir stolz sein können.“

Mit dem Sieg rückt der TSV Landolfshausen/Seulingen mit 25 Punkten aus zehn Spielen an die Tabellenspitze, zwei Zähler vor dem SC Hainberg, der allerdings ein Spiel weniger absolviert hat.

„Am Ende zählt, dass wir die Null gehalten und die drei Punkte zu Hause behalten haben. Die Jungs haben ein richtig gutes Ausrufezeichen gesetzt“, bilanzierte Heberling zufrieden.