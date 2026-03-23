„Eine schwere Nuss“, Wendschott dreht Spiel gegen Isenbüttel

„Das war eine schwere Nuss, die wir da knacken mussten.“, sagte Giuseppe Millemaci nach der Partie. Vor allem im ersten Durchgang lief wenig zusammen. „Die erste Halbzeit, muss man sagen, gehörte Isenbüttel. Sie waren stärker, spielbestimmender und auch berechtigt in Führung.“

Die Gäste gingen durch Tim Oliver Bartsch (15.) per Elfmeter in Führung. „Da waren wir nicht hellwach und haben schlecht verteidigt.“, so Giuseppe Millemaci.

Erst nach der Pause drehte sich das Bild. „In der zweiten Halbzeit haben wir ein paar Änderungen vorgenommen, ein bisschen umgestellt und sind dann viel stärker ins Spiel gekommen.“ Besonders die Anfangsphase nach dem Seitenwechsel gehörte den Gastgebern: „Wir haben die ersten 15 Minuten sehr stark gespielt.“

Der Ausgleich durch Ron-Joel Giesecke (59.) war die logische Folge. Danach entwickelte sich eine dominante Phase des WSV Wendschott. „Wir waren griffiger, zweikampfstärker, hatten Spielvorteile und haben Isenbüttel so ein bisschen den Schneid abgekauft.“

Ron-Joel Giesecke (73.) brachte Wendschott in Führung, ehe Lasse Vandreike (76.) auf 3:1 erhöhte. „Wir hätten auch 4:1 oder 5:1 führen können, wenn wir unsere Chancen genutzt hätten.“, betonte Giuseppe Millemaci.

Der Anschlusstreffer durch Christos Palanis (85.) sorgte zwar noch einmal für Spannung, änderte aber nichts am Ausgang. „Am Ende würde ich sagen, dass wir gerecht gewonnen haben anhand der zweiten Halbzeit, weil wir da einfach viel stärker waren.“

Entsprechend fiel das Fazit aus: „Mit dem 3:2 sind wir zufrieden und froh, dass wir drei Punkte geholt haben.“

In der Tabelle verbessert sich der WSV Wendschott auf 18 Punkte und steht auf Platz 14, während der MTV Isenbüttel mit 35 Zählern Rang fünf belegt.

Am kommenden Spieltag empfängt der MTV Isenbüttel den SSV Vorsfelde II (So., 29.03.26, 15:00 Uhr), während der WSV Wendschott beim Tabellenführer TSV Hillerse (So., 29.03.26, 16:00 Uhr) gefordert ist.