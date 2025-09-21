„Eine schöne Momentaufnahme“ – Olching stürmt an die Tabellenspitze

Zweiter gegen Vorletzter. Das, was auf dem Papier stand, war letztlich auch drin. Deutlich mit 7:1 (3:0) gewann der SC Olching gegen den SV Polling.

Olching – Während die bemitleidenswerten Gäste nach der höchsten Saisonpleite mit der Roten Laterne ins Oberland zurückreisten, darf der SC Olching jetzt Höhenluft schnuppern. Weil die Rivalen aus Planegg (2:2 gegen Penzberg) Deisenhofen II (1:1 gegen Denklingen) und Gilching (1:2 gegen Untermenzing) patzten, grüßen die Amperstädter nach ihrem 7:1-Sieg gegen Polling von der Tabellenspitze.

„Das ist eine schöne Momentaufnahme, das haben sie sich verdient“, sagte Felix Mayer. Zu überschwänglich wollte der SCO-Cheftrainer aber nicht werden. „Das ist ein Marathon, kein Sprint.“ Aber nach gut einem Drittel der Strecke liegen die Blau-Weißen zumindest mal aussichtsreich im Rennen. Trotz des überlegenen Sieges fand Mayer ein Haar in der Suppe. „In der ersten Halbzeit war es zu viel Zufall. Wir wollten zu viel, statt strukturiert zu spielen.“ Immerhin dreimal zappelte das Spielgerät trotzdem im Pollinger Netz. Omer Grbic eröffnete nach zehn Minuten den Olchinger Torreigen. Kapitän Jan Sostmann (27.) und Leon Heinzlmair (28.) legten per Doppelschlag nach.

Mit der zweiten Spielhälfte war Mayer zufriedener. „Es war ein Fortschritt erkennbar“, sagte Mayer zu den in der Pause angesprochenen Themen. In schöner Regelmäßigkeit erzielten Ferenc Ambrus (53.), Kerem Kavuk (61.), Maximilian Schwahn (78.) und Jakob Zißelsberger (89.) die Treffer vier bis sieben. Einziger Wermutstropfen war das Gegentor zum zwischenzeitlichen 1:3 in der 48. Minute. Nach einer eigenen Ecke konterten die Gäste, kurz vor der Strafraumgrenze konnte der zwar unterbunden werden. Bei dem haltbaren Freistoß machte SCO-Keeper Maximilian Hoffmann nicht die glücklichste Figur. (Dirk Schiffner)