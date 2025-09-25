„Eine schöne Momentaufnahme“

Es läuft richtig rund bei der SG Serrig/Saarburg. Nach dem jüngsten 3:0-Erfolg beim Schlusslicht in Schillingen stehen 15 Punkte sowie der zweite Tabellenplatz zu Buche. Grund für Trainer Sebastian Lorenz, ein positives Zwischenfazit zu ziehen: „Die Bilanz ist sehr zufriedenstellend. Im Vorjahr hat uns die Euphorie des Aufstiegs ein Stück weit getragen. Jetzt sind wir taktisch noch flexibler geworden. Das betrifft vor allem die Arbeit gegen den Ball, wo wir uns entscheidend verbessert haben.“