– Foto: Anpfiff ins Leben

Eine schöne Aktion mit Tradition Anpfiff ins Leben +++ Hoffenheimer U14 verbindet Training, Teamgeist und Umweltschutz

Am vergangenen Samstag hieß es für die U14-Mannschaft der TSG Hoffenheim: erst schwitzen, dann anpacken. Nach einer intensiven Trainingseinheit am Morgen stärkten sich die Nachwuchskicker bei einem Burger in der Mühle Kolb, bevor sie sich gemeinsam auf den Weg machten, um entlang der Elsenz Müll zu sammeln. Das soziale Projekt wurde von Anpfiff ins Leben, Bildungspartner der TSG Hoffenheim, organisiert. Unterstützung für die Elsenzreinigung erhielt Anpfiff ins Leben dabei von Essenpreis Haustechnik, langjähriger Partner der gemeinnützigen Organisation.

Ausgestattet mit Schwimmwesten, Paddeln und Müllsäcken absolvierten die Jugendlichen zunächst Trockenübungen auf dem Gelände der Mühle Kolb. Unter Anleitung ihrer Trainer und unterstützt von Anpfiff ins Leben-Laufbahnbegleiter Yannick Roos lernten sie, wie man im Zweier-Kanu richtig paddelt und sicher manövriert. Dann ging es an einer geeigneten Stelle ins Wasser: In Zweierteams schipperten die Spieler die Elsenz entlang und sammelten Unrat vom Ufer ein. Mehr als eine Stunde waren sie unterwegs – mit wachem Blick, kräftigem Einsatz und viel Teamgeist. Als Partner von Anpfiff ins Leben ließ es sich Essenpreis Haustechnik nicht nehmen, die jungen Nachwuchsfußballer tatkräftig zu unterstützen. Geschäftsführer Peter Speicher war mit seinem Enkel vor Ort, um die Jugendlichen auf der Elsenz zu begleiten. "Nachhaltigkeit ist in unseren Wurzeln fest verankert. Deshalb ist es uns wichtig, dieses Bewusstsein gerade den Jugendlichen näherzubringen", sagte Speicher und fügte hinzu, "von dem Tag erwarte ich, dass die Jungs nicht nur Spaß haben, sondern auch erleben, wie wichtig ihr Einsatz ist. Schon beim gemeinsamen Mittagessen war die Stimmung klasse. Jetzt bin ich gespannt, mit welcher Motivation sie nach dem Training in die Reinigungsaktion starten."

Die Aktion hat Tradition: Seit Jahren beteiligen sich Hoffenheimer U-Mannschaften an der Elsenzreinigung im Erlebniszentrum Mühle Kolb. Für die Jugendlichen ist sie weit mehr als nur ein Einsatz für die Natur. Umweltschutz und Teamgeist lassen sich hier ideal miteinander verbinden. Die Jungs lernen, dass Verantwortung übernehmen auch abseits des Fußballplatzes wichtig ist. Für die Nachwuchskicker war es eine besondere Erfahrung: Einer steuerte, der andere griff mit dem Paddel oder den Händen nach den am Ufer treibenden Abfällen. Eine Übung, die nicht nur Geschicklichkeit, sondern auch Kommunikation und Vertrauen erforderte. Nebenbei entstanden kleine Wettkämpfe darüber, welches Boot den meisten Müll an Land brachte.

Am Ende waren die Boote nicht nur ein Stück voller, sondern die Elsenz auch wieder ein Stück sauberer. Die Jugendlichen nahmen viele Eindrücke mit nach Hause und hatten ganz nebenbei eine Teambuilding-Maßnahme absolviert, die Umweltbewusstsein und Zusammenhalt gleichermaßen stärkte.