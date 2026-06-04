Eine Saison voller Höhepunkte für Eiberg-Trainer Cichon

Eiberg feiert den Aufstieg – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Kreisliga A, Gruppe 2, Essen: Es bahnte sich lange an - jetzt ist es klar. Nach zwei aufeinanderfolgenden Spielzeiten in der A-Liga schafft Preußen Eiberg den Sprung in die Bezirksliga. Durch einen 6:3-Sieg gegen TGD Essen-West feierte die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Cichon am vergangenne Spieltag die Meisterschaft.

Dabei rechneten vor der Saison die wenigsten mit dem Verein. "Wir blicken voller stolz auf eine Saison zurück, die den Verein und viele Spieler zum ersten Mal in die Bezirksliga gebracht hat. Vor der Saison hatte uns keiner auf dem Zettel wenn es um das Thema Aufstieg ging. Im Gegenteil es gab sogar einen Kollegen, der uns als Absteiger eingestuft hat", verriet Cichon.

Auf die Aufstiegssaison 2023/24 feierte Eiberg eine Endplatzierung auf dem neunten Rang und blieb somit den direkten Abstiegsrängen fern. In der aktuellen Spielzeit setzte Preußen allerdings noch einen drauf. Am 5. Spieltag eroberte die Mannschaft von Cichon das erste Mal die Tabellenführung. Nach einigen Veränderungen auf Platz eins entstand ein Zweikampf zwischen Alemannia Essen und Eiberg. Nachdem sich der spätere Meister die Tabllenführung am 20. Spieltag schnappte, gab Preußen diese in den darauffolgenden Wochen nicht mehr ab. Das Resultat ist die verdiente Meisterschaft und der damit verbunden Aufstieg.

Eine grundlegende Arbeit für den Erfolg legte Preußen dabei vor der Spielzeit. Zugänge wie beispielsweise Dennis Abrosimov (22 Vorlagen) hoben die Qualität des Teams auf ein neues Level. "Alle Neuzugänge hatten einen Bezug zum Verein, was die Integration einfacher gemacht hat. Mannschaft und Trainerteam haben sich vor der Saison zusammen Ziele, Regeln und einen Strafenkatalog erarbeitet. Es ging darum, Spaß zu haben, in jedem Spiel alles zu geben. Reden war dabei das Zauberwort, nicht nur miteinander sondern auch im Umgang im täglichen Alltag", erklärte der Übungsleiter.

Spätes Drama und Comebacks

Neben deutlichen Erfolgen (8:0-Sieg gegen den ESC Rellinghausen) gab es derweil auch dramatische Duelle für den Meister. "Emotional war das Spiel gegen Alemannia und die Woche danach am intensivsten", äußerte Cichon. Im Top-Spiel gegen Alemannia Essen siegte seine Mannschaft erst in der Nachspielzeit. Am darauffolgenden Spieltag drehte seine Truppe einen 0:3-Rückstand beim TuS Essen-West in einen 4:3-Erfolg. Mit Blick auf diese Partien sagte der Chefcoach: "Das waren fünf Tage, die unbeschreiblich waren." Weiter führte er aus: "Und natürlich dann der Tag gestern mit dem Sieg und den ganzen Feierlichkeiten im Nachgang bis heute früh um sechs Uhr."

Mit 74 Punkten (24 Siege, drei Remis und drei Pleiten) steht Eiberg schlussendlich als verdienter Meister dar. "Ich glaube, dass wenn eine Mannschaft bei 23 von 30 Spielen auf Rang 1 steht und die schlechteste Platzierung, ein fünfter Platz nach dem ersten Spieltag ist, ist der Aufstieg hochverdient. Auch hier kann ich nur die Entwicklung jedes einzelnen Spielers in den Vordergrund stellen", sagte Cichon. Er fügte mit Blick auf die Unterstützung hinzu: "Bedanken möchte ich mich bei den vielen ehrenamtlichen Helfern im Hintergrund, die es möglich gemacht haben, dass wir uns auf uns selbst konzentrieren konnten und für viele unvergessliche Momente gesorgt haben und natürlich auch bei den Zuschauern und anderen Mannschaften im Verein, die uns immer unterstützt haben und zu uns gestanden sind. Ohne Teamwork wäre das alles nicht möglich gewesen."

Suche nach Spielern und Sponsoren

Für den Verein ist der Bezirksliga-Aufstieg ein Meilenstein, gleichzeitig allerdings auch ein großer Schritt. Der Blick geht für die Verantwortlichen daher schon früh auf die kommenden Spielzeit. "Jetzt freuen wir uns auf eine spannende neue Saison, in der wir in jedem Spiel krasser Außenseiter sein werden, jedoch nie ohne Chance, da wir noch enger zusammenrücken werden", verriet Cichon. Er ergänzte noch: "Wir freuen uns auf viele Zuschauer, die hoffentlich auf den Geschmack gekommen sind uns spielen zu sehen, wir freuen uns nicht nach Bredeney zu müssen und wir werden in den nächsten paar Wochen noch zwei, drei interessante Spieler und Sponsoren vorstellen, die absolut zu uns passen."

Für ihn und sein Team steht noch ein letztes Liga-Spiel an. Am kommenden Spieltag geht SuS Niederbonsfeld. Da hat Eiberg dann die Chance die erfolgreiche Saison gebührend zu beenden.