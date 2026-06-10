Eine Saison voller Entwicklung, Emotionen und am Ende Meister 💙💛

Als die Saison begann, wusste niemand so genau, wohin die Reise führen würde. Der Kader war zunächst klein, beim Trainingslager standen meist nur 14 bis 16 Jungs auf dem Platz. Doch nach und nach wuchs die Mannschaft. Freunde brachten Freunde mit, neue Spieler kamen dazu und am Ende war der Kader komplett. Schon früh zeigte sich: Diese Mannschaft wollte lernen. Der Schritt von den D-Junioren auf das Großfeld der C-Junioren ist eine große Herausforderung. Doch die Jungs nahmen sie an, motivierten sich gegenseitig, arbeiteten konzentriert mit und entwickelten sich Woche für Woche weiter.

Die Hinrunde verlief sportlich nahezu perfekt. Die Ergebnisse stimmten, die Mannschaft fand immer besser zusammen und auch das Trainerteam wuchs gemeinsam mit den Jungs. Lediglich die deutliche Niederlage in Schöndorf trübte das Bild etwas. Auch im Pokal zeigte die Mannschaft Charakter. Nach starken und spannenden Spielen kämpften sich die Jungs bis ins Halbfinale vor. Besonders das Viertelfinale bleibt in Erinnerung: Nach einem Rückstand kam das Team eindrucksvoll zurück und zog verdient in die nächste Runde ein.

In der Rückrunde setzte die Mannschaft ihren Weg konsequent fort. Die Entwicklung war von Woche zu Woche sichtbar. Nicht nur fußballerisch, sondern auch menschlich machten die Spieler große Schritte. Der Höhepunkt folgte am letzten Spieltag: Alles oder nichts. Die Jungs gingen früh in Führung, kämpften um jeden Ball und zeigten genau das, was sie über die gesamte Saison ausgezeichnet hatte: Zusammenhalt, Leidenschaft und Verantwortung. Besonders beeindruckend war, wie reif die Mannschaft in dieser entscheidenden Phase auftrat. In der Halbzeit analysierten sich die Jungs fast selbst, sprachen Probleme offen an und fanden gemeinsam Lösungen. Am Ende wurde die Mannschaft für ihren Einsatz belohnt und sicherte sich die Meisterschaft. Für Trainer und Mannschaft bleibt diese Saison weit mehr als nur ein Titel. Sie war geprägt von Zusammenhalt, Entwicklung, Rückschlägen, großen Emotionen und vielen besonderen Momenten.