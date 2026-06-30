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„Eine Saison besteht aus deutlich mehr als Ergebnissen"
Die Damen des SV Harderberg befinden sich wie alle anderen Team aktuell standesgemäß in der Sommerpause, zeitnahe startet aber schon die Vorbereitung auf die kommende Saison. Passend dazu begab sich Co-Trainer Julian Pruß in den FuPa-Sommercheck.
Wie zufrieden seid Ihr mit der vergangenen Saison?
Wenn man nur auf die Tabelle schaut, gibt es sicher Dinge, die wir uns anders vorgestellt haben. Aber eine Saison besteht aus deutlich mehr als Ergebnissen. Wir hatten Herausforderungen zu bewältigen, mussten Rückschläge wegstecken und haben trotzdem nie aufgehört, als Mannschaft zusammenzustehen. Deshalb sind wir mit vielem zufrieden, auch wenn wir sportlich nicht alle Ziele erreicht haben. Einige Ergebnisse müssen ganz klar kritisch bewertet werden. Gleichzeitig lassen sich einige Entwicklungen und Phasen der Saison, vor dem Hintergrund der personellen Situation und der Veränderungen im Trainerteam in der Winterpause, für uns auch nachvollziehbar einordnen.
Wann beginnt die Vorbereitung eurer Mannschaft und was sind die Höhepunkte?
Die Vorbereitung startet Anfang Juli bei uns. Den ganz großen Höhepunkt gibt es eigentlich nicht. Wobei das Testspiel gegen die 1. Frauen von BW Hollage sicher etwas besonderes sein wird. Ansonsten natürlich das traditionelle Mannschaftswochenende, bestehend aus fußballerischen Inhalten und selbstverständlich Teambuilding.
Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, die/den Du gezielt loben würdest?
Die größte Entwicklung war für mich die Mannschaft selbst. Wir hatten in dieser Saison einige Herausforderungen zu bewältigen, aber die Art und Weise, wie die Spielerinnen damit umgegangen sind, verdient großen Respekt. Natürlich gab es einzelne Spielerinnen, die sportlich herausgestochen haben, aber entscheidend war, dass die Gruppe immer zusammengeblieben ist und Verantwortung übernommen hat. Das ist am Ende mehr wert als jede individuelle Auszeichnung. Man muss festhalten, dass die Entwicklung der Mannschaft in dieser Saison von einigen Veränderungen und Herausforderungen geprägt war. Nach dem aus privaten Gründen erfolgten Trainerwechsel im Winter musste sich das Team zunächst auf neue Abläufe und Impulse einstellen. Hinzu kamen in der Rückrunde einige schwerwiegende verletzungsbedingte Ausfälle, die sich spürbar auf die personellen Möglichkeiten und die sportliche Leistungsfähigkeit ausgewirkt haben und auch leider noch weiterhin werden. Ab sofort, liegt aber der volle Fokus darauf, die richtigen Lehren aus der vergangenen Saison zu ziehen und die Mannschaft für die kommenden Aufgaben bestmöglich vorzubereiten.
Wie lautet die Zielsetzung für die neue Spielzeit?
Wir wollen die Entwicklung der Mannschaft konsequent fortsetzen, mehr Konstanz in unsere Leistungen bringen und in jedem Spiel konkurrenzfähig sein. Der Fokus liegt dabei auf unserer eigenen Entwicklung – alles Weitere ergibt sich daraus. Unser Anspruch muss es aber sein, uns im oberen Tabellenbereich zu etablieren und eine stabile Saison zu spielen.
Wer ist der/sind die Meisterschaftsfavoriten in eurer Liga und warum?
Als Topfavorit auf die Meisterschaft 26/27 galt im voraus schon die Mannschaft von Trainer Marcel Gebhardt aus Emsbüren für mich. Am letzten Spieltag zeigte das Team uns noch einmal eindrucksvoll seine Mentalität und Entschlossenheit sowie die ausgeprägte offensive Durchschlagskraft. Da Emsbüren als zweite Mannschaft hinter Spelle ebenfalls den Aufstieg in die Oberliga geschafft hat, ergibt sich aus meiner Sicht kein klarer Favorit für die kommende Saison. Insgesamt ist daher ein offener und spannender Titelkampf zu erwarten. Hier nochmal Glückwunsch an Spelle und Emsbüren zum Aufstieg. Das ist absolut verdient. Gleichzeitig bedanken wir uns für viele intensive und faire Spiele. Wir wünschen beiden Vereinen viel Erfolg in der höheren Liga.
Gibt es zum aktuellen Zeitpunkt personelle Veränderungen in deinem Team?
Wie bereits erwähnt wird Patric Hagedorn das Trainerteam im Sommer nach zwei Jahren beim SVH verlassen. Das neue Trainerteam bilden ab der kommenden Saison der bereits im Winter dazu gestoßene und schnell etablierte Andreas Cabus sowie Rückkehrer Julian Pruß. Unterstützt werden sie weiterhin von Saskia Kleine und Andreas Kühnel. Im Kader der Spielerinnen ist hingegen Kontinuität angesagt, größere Veränderungen sind nicht vorgesehen. Wir sind von der Qualität der Mannschaft sehr überzeugt und wollen nur kleinere Stellschrauben bewegen. Die Transfer-Planungen sind jedoch noch nicht vollständig abgeschlossen.
Welches Thema würdest du beim nächsten Kreis- oder Bezirkstag ganz oben auf die Tagesordnung setzen?
Ganz oben auf die Tagesordnung würde ich die Stärkung des Ehrenamts und die Entlastung der Vereine setzen. Das sind die Grundlagen, auf denen der gesamte Amateurfußball aufbaut. Gefolgt von der nachhaltigen Förderung des Frauen- und Mädchenfußballs – mit dem Ziel, mehr Mädchen für den Fußball zu gewinnen und die Vereine strukturell besser zu unterstützen. Das ist entscheidend für die Zukunft des Frauenfußballs im Land. „Spitze durch Breite“ hieß mal ein Slogan des DFB.