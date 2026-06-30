„Eine Saison besteht aus deutlich mehr als Ergebnissen"

Die größte Entwicklung war für mich die Mannschaft selbst. Wir hatten in dieser Saison einige Herausforderungen zu bewältigen, aber die Art und Weise, wie die Spielerinnen damit umgegangen sind, verdient großen Respekt. Natürlich gab es einzelne Spielerinnen, die sportlich herausgestochen haben, aber entscheidend war, dass die Gruppe immer zusammengeblieben ist und Verantwortung übernommen hat. Das ist am Ende mehr wert als jede individuelle Auszeichnung. Man muss festhalten, dass die Entwicklung der Mannschaft in dieser Saison von einigen Veränderungen und Herausforderungen geprägt war. Nach dem aus privaten Gründen erfolgten Trainerwechsel im Winter musste sich das Team zunächst auf neue Abläufe und Impulse einstellen. Hinzu kamen in der Rückrunde einige schwerwiegende verletzungsbedingte Ausfälle, die sich spürbar auf die personellen Möglichkeiten und die sportliche Leistungsfähigkeit ausgewirkt haben und auch leider noch weiterhin werden. Ab sofort, liegt aber der volle Fokus darauf, die richtigen Lehren aus der vergangenen Saison zu ziehen und die Mannschaft für die kommenden Aufgaben bestmöglich vorzubereiten.