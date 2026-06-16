Eine Runde zum Einrahmen

Steffen Kretz (vorne links) ist Mühlhausens Meistermacher. – Foto: Foto Pfeifer

Mit der Meisterschaft in der Verbandsliga Nordbaden und dem damit verbundenen Aufstieg in die Oberliga BW hat unsere ERSTE den bisher größten sportlichen Erfolg in der Historie unseres Vereins erringen können.

Interessant war, nachdem wir die Saison 2024/25 als Tabellendritter beendet hatten, dass uns Sportreporter Ch. Benz von der RNZ, in der Vorschau auf die jetzt abgelaufenen Saison, als „heißen Titelkandidaten“ sah. Und nicht nur das, durch den Neuzugang Christopher Wild wurden wir dann auch noch zum Topfavoriten erklärt. Nun, nach dem Abschluss der aktuellen Runde, mit dem Meistertitel unseres 1. FCM, kann man Ch. Benz für seine „Fachkompetenz“ nur den höchsten Respekt zollen.

Auch wenn sich unsere 1. Mannschaft, nach dem Aufstieg in die VL im Jahre 2020, in den folgenden Saisons mit den Tabellenplätzen neun, zwei (mit der Vizemeisterschaft), fünf und drei schon unerwartet hervorragende Platzierungen erspielen konnte, -die Startsaison musste wegen CORONA abgebrochen werden und blieb ohne Wertung-, eine Saison wie die Vergangene, hätte sich auch der kühnste Optimist nicht ausdenken können. Nicht nur, dass wir, wie erwähnt Meister und Aufsteiger wurden, sondern auch, mit welcher Souveränität unsere Blau-Gelben dies geschafft haben. An 21 Spieltagen stand unser Team auf dem ersten Platz, ab dem 17. Spieltag durchgehend, bis zum Saisonende. Die Versuche unserer „Jäger“ uns den ersten Platz streitig zu machen, wurden durch eine Serie von neun Spielen ohne Niederlage (7 Siege, 2 Unentschieden), zwischen Ende März und Ende Mai verhindert.

Punkte: In dieser Saison absolvierte unsere 1. Mannschaft dreißig Punktespiele. Mit 20 Siegen, 5 Unentschieden und 5 Niederlagen wurden 65 Punkte geholt und damit 4 mehr als der Zweite aus Bruchsal. Diese 20 Siege waren Liga-bestwert, die 5 Niederlagen -zusammen mit Bruchsal- die wenigsten der Liga. Bei diesen 30 Punktspielen kamen insgesamt 26 Spieler zum Einsatz, natürlich mit unterschiedlichen Einsatzzeiten.

Ein Rückblick beinhaltet selbstverständlich auch Zahlen! Da diese logischerweise bei einem solchen Erfolg nur positiv sein können, ist es natürlich eine Freude, diese detailliert aufzulisten:

Tore: Mit 84 erzielten Treffern waren wir auch in dieser Kategorie die Nr. 1 in der Verbandsliga. Dabei erzielten wir, kurioserweise, die gleiche Anzahl an Toren, wie auch in der vergangenen Saison (auch im letzten Jahr waren wir damit Spitze). Im Schnitt erzielte unser Team fast 3 Tore pro Spiel. Um in dieser Liga so viele Treffer im gegnerischen Gehäuse unterbringen zu können, benötigt man einige treffsichere Schützen und auch uneigennützige Passgeber. Insgesamt waren in dieser Saison -mit Toren und Vorlagen- 16 Spieler an den 84 Torerfolgen beteiligt. Mit 19 Treffern und 11 Vorlagen war dabei Philipp Neuberger am Erfolgreichsten. Dabei war Philipp auch der einzige Spieler, der bei allen 30 Partien im Einsatz war. Mit 15 Treffer und 10 Vorlagen, bei 20 Einsätzen, zeigte auch Tim-Sebastian Buchheister seine Stürmerqualitäten. 6 Tore und 11 Vorlagen steuerte „Oldie“ Jörn Wetzel zum Erfolg bei, dies bei 28 Einsätzen.

Gegentore: Mit den 43 Gegentreffern stehen wir in diesem Ranking zwar „nur“ auf dem 4. Platz. Dies lässt sich aber, durch die beste Tordifferenz (+41) aller Vereine, leicht verschmerzen. Interessant dabei, bei 9 von den 30 Spielen blieben wir ohne Gegentreffer. Und vier Tore (die höchsten Gegentreffer pro Spiel) kassierten wir bei 2 Spielen (in Spielberg und gegen Bretten) aber diese Partien wurden, trotz der vielen Gegentore, mit 5 : 4 und 6 : 4 gewonnen.

Pokalspiele: In den Bad. Pokalwettbewerb 2025/26 starteten wir in Rohrbach/S. mit einem 12 : 1 Sieg. Nach einem 4 : 2 n.V. gegen den Konkurrenten aus der Verbandsliga, dem FV Heddesheim, waren wir in der 2. Runde und das Los bescherte uns für Runde drei den Regionalligisten FCA Walldorf. Die Hoffnung, das „Wunder“ vom März 2024 wiederholen zu können, als wir den gleichen Gegner durch einen 3 : 1 Sieg aus dem Pokal warfen und dann das Endspiel gegen Sandhausen erreichten, konnte leider nicht wiederholt werden. Klar, deutlich und verdient schieden wir Anfang August 2025 mit einer 1 : 4 Niederlage auf unserer Sportanlage aus.

Fazit: Zu diesem außergewöhnlichen Erfolg, der nur mit enormem Einsatz, fußballerischem Können und positivem Teamgeist erreichbar war, hat unser Vorsitzender Karl Klein bei der Meisterschaftsfeier den Spielern, dem Trainerteam, den Betreuern sowie allen, die zu diesem großartigen Erfolg beigetragen haben, gratuliert und sich für das nicht selbstverständliche Engagement bedankt.

Für die kommende Saison -in der Oberliga BW- wünschte er dem Team viel Erfolg

Nebenbei bemerkt: Der Bekanntheitsgrad von Mühlhausen und speziell unserem 1. FCM, wird ab der kommenden Oberligasaison, zumindest in der Fußballszene, in ganz Baden-Württemberg deutlich steigen.