Eine Runde weiter und Fulda im Fokus

Der FC-Astoria Walldorf ist seiner Favoritenrolle im BFV-Pokal Achtelfinale gerecht geworden und hat beim Odenwald-Landesligisten TSV Tauberbischofsheim souverän mit 4:0 (2:0) gewonnen.
Vor rund 150 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an ein Spiel auf ein Tor. Walldorf übernahm sofort die Kontrolle, ließ Ball und Gegner laufen und ging in der 24. Minute durch Jacob Collmann in Führung. Die Gastgeber stemmten sich zwar mit viel Einsatz dagegen, mussten nach gut einer halben Stunde Spielzeit den zweiten Gegentreffer hinnehmen, TSV-Spieler Lennart Morawietz unterlief ein Eigentor zum 2:0-Halbzeitstand aus Sicht der Walldorfer.
Nach dem Seitenwechsel blieb das Bild unverändert, Walldorf kontrollierte das Spielgeschehen, während Tauberbischofsheim über die gesamte Spielzeit defensiv gefordert war. In regelmäßigen Abständen erspielte sich der FCA hochkarätige Torraumszenen. Der zur Halbzeit eingewechselte Baton Hajrizaj schnürte im zweiten Abschnitt einen Doppelpack und sorgte damit für den ungefährdeten 4:0-Endstand (61./78.).
Im BFV-Pokal Viertelfinale wartet für den FC-Astoria Walldorf das Gastspiel beim Drittligisten SV Waldhof Mannheim. Der Spieltermin wird in den nächsten Tagen festgelegt.
In der Liga geht es bereits am Samstag weiter für den FCA. "Es gilt weiter Kleinigkeiten besser zu machen, wir befinden uns aber auf dem richtigen Weg und müssen uns nur noch mehr dafür belohnen", sagt Schön. Der Trainer gastiert mit seinen Schützlingen am Samstag um 14 Uhr bei der ebenfalls formstarken SG Barockstadt Fulda Lehnerz, die ihre sieben Zähler aus den letzten drei Partien gesammelt hat.
Wie so häufig dürfte es ein enger Spielverlauf werden, wobei der FCA definitiv auf Marvin Mutz verzichten muss. Der Neuzugang hat sich gegen Freiberg im Gesicht verletzt und musste sogar operiert werden, könnte allerdings schon nächste Woche mit einer entsprechenden Maske ausgerüstet wieder auf den Platz zurückkehren. Vielleicht schon am Samstag eine Option sein kann Emilian Lässig. "Seine Muskelverletzung geht in Richtung Zerrung und wir werden kurzfristig sehen, ob es für Fulda reicht", sagt Schön.