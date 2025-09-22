Eine Runde weiter, nicht glänzend, aber weiter ...

Im Kreispokalspiel gegen die SG Weimarer SV bekamen die Zuschauer ein erwartet zähes Duell zu sehen. Von Beginn an war klar: Der Gegner wollte an diesem Tag nur wenig Fußball spielen – und genau das taten sie auch. Mit Mann und Maus wurde sich tief hinten eingeigelt, lange Bälle waren das Mittel der Wahl, ohne dabei jedoch echte Gefahr für unsere Defensive auszustrahlen. Je länger das Spiel dauerte, desto mehr verlagerte sich das Geschehen weg vom Sportlichen. Statt Spielkultur dominierten hitzige Wortgefechte – sowohl unter den Spielern als auch mit dem an diesem Tag unglücklich agierenden Schiedsrichter. Beide Teams ließen sich davon anstecken, was den Spielfluss zusätzlich hemmte. Fußball gespielt wurde trotzdem – und die besseren Chancen hatten dabei unsere Emporianer. Immer wieder scheiterten wir aber am starken Torhüter des WSV, der einige gute Gelegenheiten vereitelte. In der 14. Minute war es dann endlich so weit: Nach einem schönen Angriff über die linke Seite setzte sich Franz Peter durch und überwand den Keeper mit einem überlegten Abschluss zum verdienten 1:0. Doch statt Sicherheit brachte die Führung eher Unruhe. Im Zentrum standen wir zu oft zu weit vom Mann weg, und so konnte eine verunglückte Flanke der Gäste durch unsere Abwehrkette rutschen. Im anschließenden Klärungsversuch erkannte der Schiedsrichter ein Foul im Strafraum – ein durchaus umstrittener Pfiff. Der fällige Strafstoß wurde sicher verwandelt: 1:1. Mit Wut im Bauch drängten wir auf die erneute Führung. Zwar fehlte im letzten Drittel oft die letzte Konsequenz oder Genauigkeit, doch fünf Minuten vor der Pause war es eine starke Einzelaktion von Omar Abdelmouatty , die für die Entscheidung sorgen sollte. Nach einem energischen Dribbling im Strafraum konnte er nur durch ein Foul gestoppt werden – Elfmeter! Maddox Rosner verwandelte gewohnt souverän zum 2:1.