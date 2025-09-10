Eine Runde weiter

Der FC-Astoria Walldorf ist seiner Favoritenrolle im BFV-Pokal Achtelfinale gerecht geworden und hat beim Odenwald-Landesligisten TSV Tauberbischofsheim souverän mit 4:0 (2:0) gewonnen.

Vor rund 150 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an ein Spiel auf ein Tor. Walldorf übernahm sofort die Kontrolle, ließ Ball und Gegner laufen und ging in der 24. Minute durch Jacob Collmann in Führung. Die Gastgeber stemmten sich zwar mit viel Einsatz dagegen, mussten nach gut einer halben Stunde Spielzeit den zweiten Gegentreffer hinnehmen, TSV-Spieler Lennart Morawietz unterlief ein Eigentor zum 2:0-Halbzeitstand aus Sicht der Walldorfer.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Bild unverändert, Walldorf kontrollierte das Spielgeschehen, während Tauberbischofsheim über die gesamte Spielzeit defensiv gefordert war. In regelmäßigen Abständen erspielte sich der FCA hochkarätige Torraumszenen. Der zur Halbzeit eingewechselte Baton Hajrizaj schnürte im zweiten Abschnitt einen Doppelpack und sorgte damit für den ungefährdeten 4:0-Endstand (61./78.).